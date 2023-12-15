Выбор невелик: в Пентагоне сделали тревожное заявление о помощи Украине

Именно поэтому Конгресс просят как можно скорее принять финансирование для Украины

Если в ближайшее время Конгресс США не проголосует за финансирование по оказанию военной помощи Украине, Вашингтону придется выбирать между поставками вооружения Киеву и поддержанием собственной боеспособности. В настоящее время средства на помощь Украине почти исчерпаны.

Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге 14 декабря. По его словам, у Пентагона еще 4,4 млрд долларов, миллиард есть в фонде оказания помощи по президентским полномочиям.

"Конечно, у нас есть опция потратить все 4,4 млрд долларов, но это тяжелый выбор. В конце концов, нам придется принимать решение о нашей собственной боеготовности и наших возможностях продолжать поддерживать Украину в той мере, в какой она должна поддерживаться на поле боя", – отметил он.

Именно это, добавил Райдер, и есть та причина, по которой Конгресс просят как можно скорее принять финансирование Украины. Потому что очень скоро средств на поставку вооружений украинским войскам уже не будет.

Как ранее писал "Телеграф", 13 декабря в США Сенат поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год в рекордной сумме в 886 миллиардов долларов. Он был одобрен 68 голосами "за", 11 проголосовали против, другие воздержались.