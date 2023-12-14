Рекордный бюджет: в США Сенат согласовал деньги на оборону

Прошлый рекорд принадлежал оборонному бюджету на 2023 год

В США Сенат поддержал оборонный бюджет страны на 2024 год финансовый год в рекордной сумме в 886 миллиардов долларов. Он был одобрен 68 голосами "за", 11 проголосовали против, другие воздержались.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Это рекордные цифры за всю историю США, прошлый рекорд принадлежал бюджету на 2023 год (858 млрд долларов).

Впрочем, в прошлогодний военный бюджет США были заложены деньги в поддержку Украины. Заложено ли сейчас в эти расходы финансирование помощи Украине – непонятно.

После голосования в Сенате законопроект направят на подписание президенту США Джозефу Байдену. Белый дом, как ожидается, поддерживает этот документ, поэтому Байден, скорее всего, подпишет его в ближайшие дни.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Джо Байденом озвучил планы Украины на 2024 год. Пока что окончательной победы над Россией в них не прозвучало.

Зеленский во время встречи с американскими сенаторами заявил, что без дополнительной помощи США конфликт в нашей стране станет намного жестче. Он подчеркнул, что в таком случае украинские военные неизбежно уступят своим решительным и хорошо вооруженным противникам.