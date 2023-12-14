Рекордний бюджет: в США Сенат погодив гроші на оборону

Минулий рекорд належав оборонному бюджету на 2023 рік

В США Сенат підтримав оборонний бюджет країни на 2024 фінансовий рік у рекордній сумі в 886 мільярдів доларів. Він був схвалений 68 голосами "за", 11 проголосували проти, інші утримались.

Про це пише інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що це рекордні цифри за всю історію США, минулий рекорд належав бюджету на 2023 рік (858 млрд доларів).

Втім, до минулорічного військового бюджету США було закладено гроші на підтримку України. Чи закладено зараз до цих видатків фінансування допомоги Україні – незрозуміло.

Після голосування у Сенаті законопроєкт спрямують на підписання президенту США Джозефу Байдену. Білий дім, як очікується, підтримує цей документ, тому Байден скоріше за все підпише його найближчими днями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом озвучив плани України на 2024 рік. Поки що остаточної перемоги над Росією у них не пролунало.

Натомість Зеленський під час зустрічі з американськими сенаторами заявив, що без додаткової допомоги США конфлікт у нашій країні стане набагато жорстокішим. Він підкреслив, що у такому випадку українські військові неминуче поступляться своїм рішучим і добре озброєним супротивникам.