Підсумки візиту Зеленського до США: що буде з допомогою Україні та які ще моменти є важливими

Візит виявився досить продуктивним, але миттєвих результатів очікувати не варто, вважають експерти

Президент України Володимир Зеленський завершив візит до США, де зустрівся з головою Білого дому Джо Байденом, а також із керівництвом Сенату та Палати представників. Він намагався переконати наших американських партнерів підтримати цього року законопроєкт про виділення військової та фінансової підтримки України 2024-го. Але, судячи з заяв республіканців, цього року документ навряд чи буде ухвалено.

Експерти поділилися з "Телеграфом" висновками за підсумками цього візиту, а також очікуваннями від голосування у Конгресі найважливішого для України законопроєкту.

Результат буде, але не швидкий

Директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик, який викладає, у тому числі в США, розмірковує так:

"Мабуть, не слід очікувати, що візит дасть якийсь миттєвий результат. Нагадати американцям про війну Росії проти нас, необхідність допомоги Україні було потрібно. Може, вдалося переконати тих, хто вагається. Але, на жаль, це питання залишається політизованим у США".

Україна, акцентує експерт, виявилася заручником внутрішньополітичної боротьби, яка лише наростає з наближенням президентських виборів 2024 року.

"Візит Зеленського відіграв свою роль, але не слід очікувати негайного ухвалення закону з річним пакетом допомоги Україні", – зазначає Володимир Дубовик.

Політолог-американіст Владислав Фарапонов вважає, що шанс на те, щоб необхідний нам законопроєкт проголосували, залишається. І не так важливо, вважає він, наприкінці цього року чи на початку наступного. Позитивне для України голосування точно відбудеться.

"Місця для компромісу, щоправда, мало. І якщо рішення ухвалять цього року, то, швидше за все, в останній момент", – припускає експерт.

Він зауважує, що Зеленському у переговорах з Байденом, з представниками військово-промислового комплексу США, керівництвом Пентагону важливо було продовжити розмову, яка відбулася під час попередніх зустрічей української та американської сторін. А саме – про спільне виробництво зброї та боєприпасів.

6—7 грудня, нагадує Владислав Фарапонов, у Вашингтоні відбулася відповідна конференція, на якій Україну представляла досить солідна делегація, включаючи керівників Міноборони, Верховної Ради, Офісу президента.

"Думаю, що Зеленський у процесі переговорів із Байденом говорив про довгострокові плани оборонної співпраці, а вже конкретику обговорювали представників адміністрацій глав держав", — підсумовує експерт.

Компроміс буде знайдено

Політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук вважає, що візит виявився досить продуктивним.

"Відбулися зустрічі з лідерами республіканців і демократів у Сенаті, зі спікером Палати представників, з президентом США. Глава Білого дому підкреслив, що Штати підтримуватимуть Україну і чекають на нашу перемогу у війні проти Росії. Звичайно, нас непокоїть блокування допомоги Україні в Конгресі, – підкреслює експерт. — І це питання, зрозуміло, обговорювалося на всіх переговорах, проведених Зеленським. Водночас важливо розуміти, що ми не можемо втручатися у внутрішньополітичні питання Штатів, зокрема у дебати навколо законопроєкту про допомогу партнерам США, з яким республіканці обов’язково хочуть ув’язати питання, пов’язані зі зміцненням кордону з Мексикою".

Петро Олещук наголошує, що і республіканці, і демократи говорили про важливість підтримки України, яка протистоїть російській агресії. Але на це питання, пояснює він, накладаються внутрішньополітичні суперечності, розв'язати які можуть лише самі американці.

"Ми можемо тільки сподіватися, що це станеться швидко. Вплинути ж – ні. Наразі Адміністрація Білого дому продовжує інтенсивно працювати над контурами компромісу з республіканцями. І рано чи пізно його буде знайдено", – упевнений політолог.

Він вважає за важливе, що досягнуто низки нових домовленостей про співпрацю між Україною та США. Зокрема у оборонній сфері. І угоди ці точно реалізовуватимуться надалі.

"США залишаються нашим провідним партнером, лідером цивілізованого світу. Політичні процеси можуть впливати на швидкість ухвалення тих чи інших важливих рішень, але спільні інтереси демократичного світу, невіддільною частиною якого є і Україна, завжди будуть для Штатів на першому плані", – констатує Петро Олещук.