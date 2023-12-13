Итоги визита Зеленского в США: что будет с помощью Украине и какие еще моменты важны

Визит оказался достаточно продуктивным, но мгновенных результатов ждать не стоит, полагают эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в США, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом, а также с руководством Сената и Палаты представителей. Он пытался убедить наших американских партнеров поддержать в этом году законопроект о выделении военной и финансовой поддержки Украины в 2024-м. Но, судя по заявлениям республиканцев, в этом году документ едва ли будет принят.

Эксперты поделились с "Телеграфом" выводами по итогам этого визита, а также ожиданиями от голосования в Конгрессе важнейшего для Украины законопроекта.

Результат будет, но не быстрый

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик, преподающий, в том числе в США, рассуждает так:

"Видимо, не следует ожидать, что визит даст какой-то моментальный результат. Напомнить американцам о войне России против нас, необходимости помощи Украине было нужно. Может, получилось убедить колеблющихся. Но, к сожалению, этот вопрос остается политизированным в США".

Украина, акцентирует эксперт, оказалась заложником внутриполитической борьбы, которая лишь нарастает по мере приближения президентских выборов 2024 года.

"Визит Зеленского сыграл свою роль, но не следует ожидать немедленного принятия закона с годовым пакетом помощи Украине", – отмечает Владимир Дубовик.

Политолог-американист Владислав Фарапонов думает, что шанс на то, чтоб необходимый нам законопроект был проголосован, остается. И не так важно, считает он, в конце этого года или начале следующего. Позитивное для Украины голосование точно состоится.

"Места для компромисса, правда, мало. И если решение примут в этом году, то, скорее всего, в последний момент", – предполагает эксперт.

Он обращает внимание, что Зеленскому в переговорах с Байденом, с представителями военно-промышленного комплекса США, руководством Пентагона важно было продолжить разговор, который состоялся во время предыдущих встреч украинской и американской сторон. А именно – о совместном производстве оружия и боеприпасов.

6—7 декабря, напоминает Владислав Фарапонов, в Вашингтоне проходила соответствующая конференция, на которой Украину представляла достаточно солидная делегация, включая руководителей Минобороны, Верховной Рады, Офиса президента.

"Думаю, что Зеленский в процессе переговоров с Байденом говорил о долгосрочных планах оборонного сотрудничества, а уже конкретику обсуждали представителей администраций глав государств", – заключает эксперт.

Компромисс будет найден

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что визит оказался достаточно продуктивным.

"Состоялись встречи с лидерами республиканцев и демократов в Сенате, со спикером Палаты представителей, с президентом США. Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты будут поддерживать Украину и ожидают нашей победы в войне против России. Конечно, нас беспокоит блокирование помощи Украине в Конгрессе, – отмечает эксперт. – И этот вопрос, понятно, обсуждался на всех переговорах, проведенных Зеленским. В то же время важно понимать, что мы не можем вмешиваться во внутриполитические вопросы Штатов. В том числе в дебаты вокруг законопроекта о помощи партнерам США, с которым республиканцы обязательно хотят увязать вопросы, связанные с укреплением границы с Мексикой".

Петр Олещук подчеркивает, что и республиканцы, и демократы говорили о важности поддержки Украины, противостоящей российской агрессии. Но на этот вопрос, поясняет он, накладывается внутриполитические трения, разрешить которые могут лишь сами американцы.

"Мы можем только надеяться, что это произойдет быстро. Повлиять же – нет. На данный момент Администрация Белого дома продолжает интенсивно работать над контурами компромисса с республиканцами. И рано или поздно он будет найден", – уверен политолог.

Он считает важным, что достигнут ряд новых договоренностей о сотрудничестве между Украиной и США. В том числе в оборонной сфере. И соглашения эти точно будут реализовываться в дальнейшем.

"США остаются нашим ведущим партнером, лидером цивилизованного мира. Политические процессы могут влиять на скорость принятия тех или иных важных решений, но общие интересы демократического мира, неотъемлемой частью которого является и Украина, всегда будут для Штатов на первом плане", – констатирует Петр Олещук.