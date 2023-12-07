В Украине впервые откроют производство 155-мм снарядов: когда это будет

Полный цикл производства снарядов займет до трех лет

Украина договорилась с двумя американскими компаниями о совместном производстве оружия, в том числе боеприпасов калибра 155 мм. Производить снаряды будут в Украине на протяжении нескольких лет.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. В Украине до этого момента ранее никогда не производили снаряды такого калибра.

"У нас есть договоренности с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов продлится годы", – сказал Камышин в эфире национального телемарафона.

Полный процесс производства боеприпасов займет около двух-трех лет. Чтобы приступить к этому процессу, Украина нуждается в технологиях, которые есть у союзников.

"Украина никогда не производила эти калибры. Поэтому, чем раньше мы начинаем, тем раньше у нас будут эти решения и заработают для Сил обороны", – сказал министр.

Самыми востребованными боеприпасами на фронте являются артиллерийские снаряды 152 мм и 155 мм. Если 152-мм снаряды Украина хотя бы может производить сама, тогда как 155-мм снаряды только получать из Европы. Многие страны-союзники жалуются, что их запасы снарядов практически иссякли, а производятся они не такими быстрыми темпами, как нужно Украине. Из-за интенсивных боевых действий по состоянию на лето 2023 образовался определенный дефицит артиллерийских снарядов, а в ЕС не выполнили свое обещание о поставках 1 млн 155-мм снарядов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько снарядов передала Европа Украине. По информации зарубежных СМИ, "снарядный план" сейчас находится на грани краха.