Снаряды для Украины: Боррель предложил вариант, где их взять

Вариант, предложенный Боррелем, позволит ЕС передать больше снарядов Украине

Поскольку Европейский Союз пока не достиг своей главной цели передать Украине миллион 155 мм снарядов до марта 2024 года, нужны новые шаги, чтобы выполнить обязательства. Одним из них может быть перенаправление снарядного экспорта из третьих стран в Украину, поскольку Вооруженным силам снаряды нужны сильнее, чем на складах.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель 30 ноября, выступая в Брюсселе, сообщает Укринформ. По его словам, семь стран-членов блока уже разместили заказы на снаряды, к ним присоединятся другие, но пока этого мало.

"Мы еще не достигли этой цели, и должны делать больше… Вероятно, мы должны переориентировать наш экспорт, потому что важная часть нашего производства экспортируется в третьи страны. Сегодня есть гораздо больше причин, чтобы направить эту продукцию в Украину", – отметил он.

Боррель объяснил, что многие текущие клиенты европейской оборонной индустрии не нуждаются в немедленном использовании полученных снарядов – в отличие от Украины, где эти снаряды нужны еще "на вчера". Заказчики будут складировать эти снаряды, поэтому им следует складировать меньше и уступить часть снарядов в пользу Украины.

Таким образом, заключил высокий представитель, Евросоюз сможет дать Украине больше боеприпасов, вдобавок к тем 300 тысячам, которые уже были переданы. Также необходимо наращивать снарядное производство и вообще увеличивать возможности оборонной промышленности союза.

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европейский Союз не выполнит обязательство послать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Он также подверг сомнению предположение, что это когда-то было вообще реальным.

Отметим, что таким образом Писториус подтвердил слова главы МИД Украины Кулебы о снарядах, а также о том, что у ЕС проблемы с промышленностью.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что ЕС не сможет вовремя выполнить свое обещание по поставкам оружия Украине до марта 2024 года. Ожидаемый Киевом миллион снарядов придется ждать еще несколько месяцев.