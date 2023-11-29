Снаряды для Украины задерживаются: в ЕС сделали важное заявление

Украине придется ждать еще несколько месяцев

Европейский Союз не сможет вовремя выполнить своё обещание по поставкам оружия Украине к марту 2024 года. Ожидаемый Киевом миллион снарядов придётся ждать ещё несколько месяцев.

Такое заявление сделал Глава Евросовета Шарль Мишель. Эту новость он сообщил в эфире France Inter.

"Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы. Планировалось поставить миллион боеприпасов к марту, но теперь, вне всяких сомнений, понадобится ещё дополнительно несколько месяцев", — сообщил европейский чиновник.

Мишель добавил, что это обещание ЕС вскрыло проблемы в оборонной промышленности Европы. Поэтому сначала необходимо устранить их, прежде чем производить или поставлять такое количество боеприпасов партнерам.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник писал, что Европейский Союз проинформировал страны-члены о существующих нюансах с поставками боеприпасов Украине. На данный момент Украине передали около 30% обещанного количества боеприпасов. Исходя из объема подписанных контрактов, ЕС рискует не достичь своей цели.

Ранее "Телеграф" сообщил, что США выкупили у арабской страны десятки зениток для ВСУ.