США выкупили у арабской страны десятки зениток для ВСУ

Новые установки позволят Украине сбивать больше вражеских БПЛА и экономить дорогие боеприпасы Patriot или Iris-T

Американское правительство выкупило у Иордании сразу 60 самоходных зенитных установок Gepard для передачи их Украине. Это оружие 7 лет назад Нидерланды продали Амману.

Перед тем, как попасть в Украину, немецкое оружие побывало в собственности уже нескольких стран. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, США заплатили за партию зенитных установок 110 млн евро. В то время как правительство премьер-министра Марка Рютте продало оружие немецкого производства, которое пошло в Иорданию в 2016 году, за 21 млн евро, что газета назвала "смешной ценой". Как сообщает издание, тогда соглашение раскритиковали как ослабляющее голландские вооруженные силы.

De Telegraaf отмечает, что основной задачей зенитных установок Gepard является поражение самолетов и вертолетов. Однако Украина использует эти системы преимущественно для защиты от беспилотников.

Новая партия Gepard позволит сэкономить боеприпасы для более дорогих зенитных систем, таких как Patriot или Iris-T.

Напомним, впервые установки Gepard Украина получила еще в июле 2022 года. Тогда их передала страна-производитель Германия. Впоследствии ВСУ получали новые партии этого оружия.