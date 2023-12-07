В Україні вперше відкриють виробництво 155 мм снарядів: коли це буде

Повний цикл виробництва снарядів триватиме до трьох років

Україна домовилася з двома американськими компаніями щодо спільного виробництва зброї, у тому числі боєприпасів калібру 155 мм. Виготовлятимуть снаряди в Україні протягом кількох років.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр зі стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин. В Україні раніше ніколи не виробляли снаряди такого калібру.

"У нас є домовленості з двома американськими провідними компаніями щодо спільного виробництва в Україні боєприпасів 155 калібру. Реалізація цих проєктів триватиме роки", – сказав Камишин в ефірі національного телемарафону.

Повний процес виробництва боєприпасів триватиме близько двох-трьох років. Щоб розпочати цей процес, Україна потребує технологій, які є у союзників.

"Україна ніколи не виробляла ці калібри. Тому чим раніше ми починаємо, тим раніше у нас будуть ці рішення і запрацюють для Сил оборони", - сказав міністр.

Найбільш популярними боєприпасами на фронті є артилерійські снаряди 152 мм і 155 мм. Якщо 152-мм снаряди Україна хоча б може виробляти сама, тоді як 155-мм снаряди лише отримувати із Європи. Багато країн-союзників скаржаться, що їхні запаси снарядів практично вичерпалися, а виробляються вони не такими швидкими темпами, як Україні потрібно. Через інтенсивні бойові дії станом на літо 2023 утворився певний дефіцит артилерійських снарядів, а в ЄС не виконали свою обіцянку про постачання 1 млн 155-мм снарядів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки снарядів передала Європа Україні. За інформацією закордонних ЗМІ, "снарядний план" зараз перебуває на межі краху.