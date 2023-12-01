Снаряди для України: Боррель запропонував варіант, де їх взяти

Варіант, запропонований Боррелем, дозволить ЄС передати більше снарядів Україні

Оскільки Європейський Союз поки що не досяг своєї головної мети передати Україні мільйон 155-мм снарядів до березня 2024 року, потрібні нові кроки, щоб виконати зобов'язання. Одним з них може бути переспрямування снарядного експорту з третіх країн до України, оскільки Збройним силам снаряди потрібні сильніше, аніж десь на складах.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель 30 листопада під час виступу у Брюсселі, повідомляє Укрінформ. За його словами, сім країн-членів блоку вже розмістили замовлення на снаряди, до них приєднаються інші, але поки що цього мало.

"Ми ще не досягли цієї мети, і маємо робити більше… Ймовірно, ми маємо переорієнтувати наш експорт, тому що важлива частина нашого виробництва експортується до третіх країн. Сьогодні є набагато більше причин, щоб направити цю продукцію в Україну", – зазначив він.

Боррель пояснив, що багато поточних клієнтів європейської оборонної індустрії не мають потреби у негайному використанні отриманих снарядів – на відміну від України, де ці снаряди потрібні ще "на вчора". Замовники будуть складувати ці снаряди, тому їм варто складувати менше та поступитися частиною снарядів на користь України.

Таким чином, зробив висновок високий представник, Євросоюз зможе дати Україні більше боєприпасів, на додачу до тих 300 тисяч, що вже було передано. Також необхідно нарощувати снарядне виробництво та взагалі збільшувати спроможності оборонної промисловості союзу.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європейський Союз не виконає зобов’язання надіслати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року. Він також поставив під сумнів припущення, що це колись було взагалі реальним.

Зазначимо, що таким чином Пісторіус підтвердив слова глави МЗС України Кулеби про снаряди, а також про те що, ЄС має проблеми с промисловістю.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що ЄС не зможе вчасно виконати свою обіцянку щодо постачання зброї Україні до березня 2024 року. Очікуваний Києвом мільйон снарядів доведеться чекати ще кілька місяців.