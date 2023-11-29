Снаряди для України затримуються: у ЄС зробили важливу заяву

Україні доведеться чекати ще кілька місяців

Європейський Союз не зможе вчасно виконати свою обіцянку щодо постачання зброї Україні до березня 2024 року. Очікуваний Києвом мільйон снарядів доведеться чекати ще кілька місяців.

Таку заяву зробив голова Євроради Шарль Мішель. Цю новину він повідомив в ефірі France Inter.

"Ми виконаємо нашу обіцянку, але це займе більше часу, ніж хотілося б. Планувалося поставити мільйон боєприпасів до березня, але тепер, поза всяким сумнівом, знадобиться ще додатково кілька місяців", — повідомив європейський чиновник.

Мішель додав, що ця обіцянка ЄС розкрила проблеми в оборонній промисловості Європи. Тому спочатку необхідно усунути їх, перш ніж виробляти чи постачати таку кількість боєприпасів партнерам.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерело писало, що Європейський Союз поінформував країни-члени про існуючі нюанси з постачанням боєприпасів Україні. Наразі Україні передали близько 30% обіцяної кількості боєприпасів. Виходячи із обсягу підписаних контрактів, ЄС ризикує не досягти своєї мети.

Раніше "Телеграф" повідомив, що США викупили у арабської країни десятки зеніток для ЗСУ.