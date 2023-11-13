США викупили в арабської країни десятки зеніток для ЗСУ

Нові установки дозволять Україні збивати більше ворожих БПЛА і економити дорогі боєприпаси Patriot або Iris-T

Американський уряд викупив в Йорданії відразу 60 самохідних зенітних установок Gepard для передачі їх Україні. Цю зброю 7 років тому Нідерланди продали Амману.

Перед тим, як потрапити в Україну німецька зброя побувала у власності вже кількох країн. Про це повідомляє нідерландське видання De Telegraaf із посиланням на власні джерела.

За даними видання, США заплатили за партію зенітних установок 110 млн євро. У той час, як уряд прем'єр-міністра Марка Рютте продав зброю німецького виробництва, яка пішла до Йорданії в 2016 році, за 21 млн євро, що газета назвала "смішною ціною". Як повідомляє видання, тоді угоду розкритикували як таку, що послаблює голландські збройні сили.

De Telegraaf зазначає, що основною задачею зенітних установок Gepard є ураження літаків і гелікоптерів. Проте Україна використовує ці системи переважно для захисту від безпілотників.

Нова партія Gepard дозволить заощадити боєприпаси для більш дорогих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.

Нагадаємо, вперше установки Gepard Україна отримала ще у липні 2022 року. Тоді їх передала країна-виробник Німеччина. Згодом ЗСУ отримували нові партії цієї зброї.