Зенітки від Німеччини: що вони можуть і чим корисні Україні

Україна вже має таки зенітки, але в них широке поле застосування

До кінця лютого Україна має отримати від Німеччини ще п’ять зенітних самохіднх установок Gepard серед іншого озброєння. Ця зенітка в нашій країні стала популярна завдяки майстерності у збитті дронів-камікадзе "Shahed".

Нещодавно Україні також передали ще 6 тисяч боєприпасів до неї калібром 35 мм. Ця техніка була розроблена в 1970-х роках, коли ударні дрони були тільки на початку своєї розробки та використання.

Що може зенітка Gepard

Зенітка Gepard заснована на модифікованому шасі німецького танка Leopard. Він також невдовзі стане на озброєння Збройних сил України. Легка в ремонті — на заміну двигуна та трансмісії можна витратити 20 хв навіть в польових умовах. Антен у Gepard дві — радари для гармати та загального відстеження. Максимальна ефективна дальність — 4 км, але уразити ціль може і на більшій відстані.

швидкість руху зенітки – 65 км/год,

швидкість цілей — до 350-400 м/с (1440 км/год),

висота ураження цілі — до 3 км,

дальність ураження — від 0,1 до 6 км,

озброєння: 76-мм димові гранатомети, дві 35-мм гармати Oerlikon GDF,

темп стрільби — 550 пострілів за хвилину з кожної гармати.

ЗСУ Gepard

Зазначимо, що з боєприпасами для зенітки є певна проблема — Німеччина могла б передати їх Україні, але не може, бо вони швейцарського виробництва. Однак, як розповідав "Телеграф", у цій нейтральній країні точаться дискусії про дозвіл передавати третім країнам озброєння та боєприпаси для України.