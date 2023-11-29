Кулеба розповів про прорив в позиції НАТО щодо виробництва снарядів для України, але є одна проблема

Захід активно обговорює можливість посилення ОПК, як свого, так і України

Україна та НАТО досягли певних домовленостей щодо виробництва зброї. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба також назвав чинники, які наразі заважають союзникам задовільнити потреби України в зброї.

"Були досягнуті певні домовленості, вони вже покладені на папір. Ми домовились розробляти нові проєкти НАТО для збільшення виробничих потужностей української оборонної промисловості. Також можу сказати, що є згода партнерів з ініціативою, яку раніше висунула Україна — про необхідність розвитку оборонно-промислового комплексу країн НАТО та ЄС як цілісного механізму", — сказав Дмитро Кулеба на зустрічі з українськими журналістами в Брюсселі, передає кореспондент "Телеграфу".

За його словами, це є важливим проривом, оскільки жодна країна окремо не може задовольни потреби України або власної держави в зброї та снарядах.

"Для розв'язання цієї проблеми треба, щоб НАТО та ЄС почали дивитись на свої оборонні індустрії як на цілісний комплекс. Прибрали непотрібні регуляторні обмеження, мали спільну політику підтримки приватного бізнесу. Сьогодні я вперше почув, що вони говорять про необхідність створення системи. Лише цілісна система оборонного комплексу здатна задовольнити потреби цієї війни. Мій британський колега Девід Кемерон підкреслив необхідність перетворення політичної волі в конкретні дії", — сказав Кулеба.

Український міністр окремо зазначив, що оборонна промисловість Заходу та України наразі не здатна повністю задовольнити потреби України в снарядах.

"Ми вже в рази збільшили виробництво снарядів в Україні, також інші країни виробляють для нас артилерійські снаряди. Але ми не зможемо глобально розв'язувати цю проблему без доступу до порохів. Якщо комплексно не розв'язувати питання з порохами, то ми впремось в стелю виробництва снарядів і вище неї ми не підемо. Тут потрібні лише спільні зусилля і потрібна інтеграція нашої оборонки в систему НАТО", — підкреслив Дмитро Кулеба.

За словами голови МЗС, Україна раніше пропонувала реалізувати такий підхід, але зараз нарешті ця пропозиція знайшла відклик у західних партнерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Чехії поскаржилися на нестачу зброї для України. Президент країни заявив, що через недостатність озброєння Україна не може продовжувати операцію високої інтенсивності.