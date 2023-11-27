В Чехії поскаржилися на відсутність зброї для України: запаси вичерпані, але вихід є

Чеський уряд знайшов інше рішення, як надавати Україні військову допомогу

Чехія більше не може надавати Україні військову допомогу звичним способом – через передачу зброї, тому що вона на армійських складах закінчилася. Тому чеський уряд знайшов альтернативу, яка дозволить продовжити допомагати Києву.

Про це сказала міністр оборони країни Яна Чернохова, повідомляє видання Ceske Noviny. За її словами, уряд почне надавати чеським виробникам зброї експортні ліцензії на постачання озброєння в Україну – а замовлення на продукцію збройових заводів будуть робити уряди стран-партнерів.

"З військового майна лишається небагато, що ми могли б відправити в Україну. З іншого боку, ми постараємося компенсувати неможливість відправлення майна з наших запасів (тому що ми не хочемо поставити під загрозу нашу обороноздатність), ліцензіями на експорт, які ми надаємо приватним компаніям", – сказала вона.

Чернохова зазначила, що Чехія має вільні виробничі потужності, щоб постачати зброю – аби були замовлення. Партнери про це знають, оскільки вже користувалися такою схемою.

Зокрема, зброю для України на чеських підприємствах замовляла Данія. Вона відправила Україні 50 БМП, 2500 пістолетів, 7000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів і 500 снайперських гвинтівок, які були придбані у чеських виробників зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Чехія списує свої радянські бойові гелікоптери Мі-24В та замінює їх на американські. Ця техніка може знайти застосування в Україні.