Україна може отримати радянські ударні гелікоптери Мі-24: звідки чекати допомоги

Гелікоптери досі у якісному стані

Чехія списує свої радянські бойові гелікоптери Мі-24В та змінює їх на американські. Техніка виконала відмінну службу та прослужила довше за очікуваний час, а тепер вона може знайти застосування в Україні.

Про це заявила Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова, пише видання České noviny.

"Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, їхня історія точно не закінчиться. Ми всі, ймовірно, підозрюємо, що сьогодні вони все ще можуть знайти застосування там, де потрібні будь-які технології для захисту. Ось куди наша допомога була спрямована протягом багатьох місяців і буде й надалі прямувати", — сказала вона.

За її словами, гелікоптери виявилися досить якісними й протягом тривалого часу виконували свої завдання на благо армії та у закордонних операціях.

Зазначається, що Чехія купує вісім багатоцільових літаків UH-1Y Venom і чотири винищувачі AH-1Z Viper, які прийдуть на заміну Мі-24.

17 серпня країна отримала від Штатів перший багатоцільовий гелікоптер UH-1Y Venom та третій AH-1Z Vipe.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у новому пакеті військової допомоги для України від Німеччини будуть німецькі автоматизовані системи розвідки, які використовуються для розвідки місцевості.