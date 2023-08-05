Україна отримає від Німеччини автоматизовані системи розвідки: як вони працюють (відео)

Німецькі розвідувальні комплекси допоможуть наперед виявляти загрозу

Влада Німеччини схвалила для України новий пакет військової допомоги, до якого не ввійшли далекобійні ракети Taurus. Проте українські воїни отримають від німецьких колег мобільні розвідувальні комплекси SurveilSPIRE від компанії Rheinmetall.

Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини. Раніше вже було передано п’ять таких комплексів і наразі ЗСУ отримають ще п’ять.

Автоматичні системи розвідки переважно використовують для обстеження місцевості, залучаючи мінімум персоналу. SurveilSPIRE є невеликими пунктами спостереження, які оснащені камерами стеження, а також камерами нічного бачення. У комплект також входять невеликі безпілотники із пристроями керування, які потрібні для патрулювання території.

Доставляти систему в потрібну точку можна на причепі, а щоб розгорнути пункт спостереження, потрібно не більше трьох осіб — система повністю автоматизована. Живляться SurveilSPIRE від сонячних батарей, а дані передають за допомогою Інтернету Starlink та спеціального програмного забезпечення на базі штучного інтелекту.

"Система покладається на автопілотовані розвідувальні дрони, що здійснюють патрулювання та польоти за призначенням. Це дозволяє інспектувати виявлені погрози та дозволяє оператору ініціювати необхідні контрзаходи", — сказано на сайті виробника Rheinmetall.

Раніше "Телегаф" розповідав про те, що в Україні працюють над створенням ракети "Трембіта". Вона буде здатна "перевантажити" російські системи ППО.