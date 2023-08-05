Украина получит от Германии автоматизированные системы разведки: как они работают (видео)

Немецкие разведывательные комплексы помогут заранее выявлять угрозу

Власти Германии одобрили для Украины новый пакет военной помощи, в который не вошли дальнобойные ракеты Taurus. Но зато украинские воины получат от немецких коллег мобильные разведывательные комплексы SurveilSPIRE от компании Rheinmetall.

Об этом сказано на сайте Федерального правительства Германии. Ранее уже было передано пять таких комплексов и сейчас ВСУ получат еще пять.

Автоматические системы разведки в основном используют для обследования местности, задействуя минимум персонала. SurveilSPIRE представляет собой небольшие пункты наблюдения, которые оснащены камерами слежения, а также камерами ночного видения. В комплект также входят небольшие беспилотники с устройствами управления, которые нужны для патрулирования территории.

Доставлять систему в нужную точку можно на прицепе, а чтобы развернуть пункт наблюдения нужно не больше трех человек — система полностью автоматизирована. Питаются SurveilSPIRE от солнечных батарей, а данные передают при помощи Интернета Starlink и специального ПО на базе искусственного интеллекта.

"Система полагается на автопилотируемые разведывательные дроны, осуществляющие патрулирование и полеты по назначению. Это позволяет инспектировать выявленные угрозы и позволяет оператору инициировать необходимые контрмеры", — сказано на сайте производителя Rheinmetall.

Ранее "Телегаф" рассказывал о том, что в Украине работают над созданием ракеты "Трембита". Она будет способна "перегрузить" российские системы ПВО.