Украина может получить советские ударные вертолеты Ми-24: откуда ждать помощи

Вертолеты до сих пор в качественном состоянии

Чехия списывает свои советские боевые вертолеты Ми-24В и меняет их на американские. Техника выполнила отличную службу и прослужила дольше ожидаемого времени, а теперь она может найти применение в Украине.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет издание České noviny.

"Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не закончится. Мы все, вероятно, подозреваем, что сегодня они все еще могут найти применение там, где нужны любые технологии для защиты. Вот куда наша помощь была направлена в течение многих месяцев и будет и дальше направляться", — сказала она.

По ее словам, вертолеты оказались довольно качественными и в течение длительного времени выполняли свои задачи на благо армии и в зарубежных операциях.

Отмечается, что Чехия приобретает восемь многоцелевых самолетов UH-1Y Venom и четыре истребителя AH-1Z Viper, которые придут на замену Ми-24.

17 августа страна получила от Штатов первый многоцелевой вертолет UH-1Y Venom и третий AH-1Z Vipe.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в новом пакете военной помощи для Украины от Германии будут немецкие автоматизированные системы разведки, которые используются для разведки местности.