Украине могут предоставить Ми-24в от Северной Македонии с особой "начинкой"

Вопрос еще рассматривается и модернизации от израильской компании были бы уместны в условиях войны

В Северной Македонии прорабатывают возможность поставок в Украину вертолетов Ми-24В. Однако появилась информация, что шесть подобных вертолетов в этой стране прошли существенную модернизацию.

Два из них в строю, а четыре нуждаются в ремонте, но у них была переделана боевая аппаратура подрядчиком из Израиля Elbit Systems. Как пишет Defence24, они были адаптированы, чтобы взаимодействовать с силами НАТО.

Эти вертолеты и еще два транспортных Ми-8МТ дополнительно были оснащены авионикой, позволяющей использовать очки ночного видения (NVG) и систему ночного видения Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD) с проекционным дисплеем. Пилот получает данные из многочисленных датчиков и видит их на картинке. Это сводит к минимуму потребность пилотов проверять данные приборов в кабине, обеспечивая таким образом улучшенную осведомленность о ситуации за пределами вертолета.

Среди других модернизаций – современная навигация с подвижной картой, инфракрасное освещение и т.д. Благодаря наследиям македонские Ми-24В могут атаковать врага и в темное время суток.

Ми-24В может выполнять много разных задач:

уничтожение на переднем крае и в тактической глубине танков, БТР, БМП, живой силы врага, артиллерии, зениток, пунктов управления, вертолетов на площадках, десанта в районе высадки

десантирование военных

доставка и поддержка десанта

воздушный бой с вертолетами врага

боевая поддержка

воздушная разведка

минирование с воздуха

поиск и спасение, эвакуация

грузовые перевозки.

Характеристики Ми-24В:

вес пустого вертолета — 8,68 т

максимальный взлетный вес вертолета — 11,5 т.

максимальный взлетный вес вертолета с подвесными баками — 12 т

максимальная скорость полета вертолета у земли

при весе свыше 11,2 т — 315 км/ч

при весе менее 11,2 т — 335 км/ч

с грузом на наружной подвеске — 250 км/ч

статический потолок при нормальном взлетном весе — 1750 м

динамический потолок с полетным весом 10 т на номинальном режиме работы двигателей — 5200 м

максимальная дальность полета на высоте 500 м с нормальным взлетным весом и 5% остатком топлива после посадки – не менее 450 км.

практическая дальность полета в перегоночном варианте – 915-1000 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о вертолете Ми-8, который Украина может получить от Хорватии. Это транспортный вертолет, который Украине не лишний.