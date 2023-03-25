Украине могут предоставить Ми-24в от Северной Македонии с особой "начинкой"
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Вопрос еще рассматривается и модернизации от израильской компании были бы уместны в условиях войны
В Северной Македонии прорабатывают возможность поставок в Украину вертолетов Ми-24В. Однако появилась информация, что шесть подобных вертолетов в этой стране прошли существенную модернизацию.
Два из них в строю, а четыре нуждаются в ремонте, но у них была переделана боевая аппаратура подрядчиком из Израиля Elbit Systems. Как пишет Defence24, они были адаптированы, чтобы взаимодействовать с силами НАТО.
Эти вертолеты и еще два транспортных Ми-8МТ дополнительно были оснащены авионикой, позволяющей использовать очки ночного видения (NVG) и систему ночного видения Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD) с проекционным дисплеем. Пилот получает данные из многочисленных датчиков и видит их на картинке. Это сводит к минимуму потребность пилотов проверять данные приборов в кабине, обеспечивая таким образом улучшенную осведомленность о ситуации за пределами вертолета.
Среди других модернизаций – современная навигация с подвижной картой, инфракрасное освещение и т.д. Благодаря наследиям македонские Ми-24В могут атаковать врага и в темное время суток.
Ми-24В может выполнять много разных задач:
- уничтожение на переднем крае и в тактической глубине танков, БТР, БМП, живой силы врага, артиллерии, зениток, пунктов управления, вертолетов на площадках, десанта в районе высадки
- десантирование военных
- доставка и поддержка десанта
- воздушный бой с вертолетами врага
- боевая поддержка
- воздушная разведка
- минирование с воздуха
- поиск и спасение, эвакуация
- грузовые перевозки.
Характеристики Ми-24В:
- вес пустого вертолета — 8,68 т
- максимальный взлетный вес вертолета — 11,5 т.
- максимальный взлетный вес вертолета с подвесными баками — 12 т
- максимальная скорость полета вертолета у земли
- при весе свыше 11,2 т — 315 км/ч
- при весе менее 11,2 т — 335 км/ч
- с грузом на наружной подвеске — 250 км/ч
- статический потолок при нормальном взлетном весе — 1750 м
- динамический потолок с полетным весом 10 т на номинальном режиме работы двигателей — 5200 м
- максимальная дальность полета на высоте 500 м с нормальным взлетным весом и 5% остатком топлива после посадки – не менее 450 км.
- практическая дальность полета в перегоночном варианте – 915-1000 км.
Ранее "Телеграф" рассказывал о вертолете Ми-8, который Украина может получить от Хорватии. Это транспортный вертолет, который Украине не лишний.