Украина может получить больше вертолетов Ми-8: на что они способны (видео)

Транспортный вертолет может быть переоборудован

В марте ожидается передача от Хорватии 14 транспортных ветролетов Ми-8. Их вывели из состава вооруженных сил Хорватии.

Согласно предварительным данным это 12 вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т. Они являются модификациями Ми-8 — советского вертолета, разработанного в 60-х, который стал самым массовым вертолетом в истории авиации.

Характеристики Ми-8:

Вес Ми-8 при любых условиях при взлете не должен превышать 12 тонн (обычный полетный вес 11 тонн). С внешней стороны можно перевезти моногруз до 3 тонн весом.

Экипаж — 3 человека,

максимальная скорость полёта у земли с весом 11 т — 250 км/ч

крейсерская скорость полёта на высоте 500 метров — 225 км/ч

максимальная высота полёта при нормальной взлётной массе — 4500 м

дальность полёта на высоте 500 метров при нормальной взлётной массе 11,1 т с остатком топлива после посадки на 30 мин. полёта:

с обычной заправкой — 365 км

с двумя дополнительными баками в грузовой кабине — 1305 км.

Ми-8Т — транспортный вертолёт. Он применяется для поставки грузов и перевозки людей. Предусмотрены откидные скамейки на 24 места. Его можно переоборудовать в санитарный Ми-8МТВ-1 — модернизированный вертолет, динамический потолок вертолета увеличен до 6 км. Разработан в конце 80-х.

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