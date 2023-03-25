Україні можуть надати Мі-24в від Північної Македонії з особливою "начинкою"

Питання ще розглядається та модернізації від ізраїльської компанії були б доречними в умовах війни

В Північній Македонії опрацьовують можливість поставок в Україну гелікоптерів Мі-24В. Однак з’явилася інформація, що шість таких вертольотів у цій країні пройшли суттєву модернізацію.

Два з них в строю, а чотири потребують ремонту, та в них була перероблена бойова апаратура підрядником з Ізраїля Elbit Systems. Як пише Defence24, вони були адаптовані аби взаємодіяти з силами НАТО.

Ці гелікоптери та ще два транспортні Мі-8МТ додатково були оснащені авіонікою, яка дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD) з проєкційним дисплеєм. Пілот отримує дані із численних датчиків і бачить їх на зображенні. Це зводить до мінімуму потребу пілотів перевіряти дані приладів у кабіні, забезпечуючи таким чином покращену обізнаність про ситуацію за межами гелікоптера.

Серед інших модернізацій — сучасна навігація з рухомою картою, інфрачервоне освітлення та інш. Завдяки доробкам македонські Мі-24В можуть атакувати ворога і в темний час доби.

Мі-24В може виконувати багато різних завдань:

знищення на передньому краї та в тактичній глибині танків, БТР, БМП, живої сили ворога , артилерії, зеніток, пунктів управління, гелікоптерів на майданчиках, десанту в районі висадки

десантування військових

доставка та підтримка десанту

повітряний бій з гелікоптерами ворога

бойова підтримка

повітряна розвідка

мінування з повітря

пошук та порятунок, евакуація

вантажні перевезення.

Характеристики Мі-24В:

вага порожнього вертольота — 8,68 т

максимальна злітна вага вертольота — 11,5 т

максимальна злітна вага вертольота з підвісними баками — 12 т

максимальна швидкість польоту гелікоптера біля землі

при вазі понад 11,2 т — 315 км/год

при вазі менш як 11,2 т — 335 км/год

з вантажем на зовнішній підвісці — 250 км/год

статична стеля при нормальній злітній вазі — 1750 м

динамічна стеля з польотною вагою 10 т на номінальному режимі роботи двигунів — 5200 м

максимальна дальність польоту на висоті 500 м з нормальною злітною вагою та 5% залишком палива після посадки – не менше 450 км.

практична дальність польоту в перегоночному варіанті — 915-1000 км.

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