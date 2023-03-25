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Україні можуть надати Мі-24в від Північної Македонії з особливою "начинкою"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Мі-24 Македонії Новина оновлена 25 березня 2023, 10:01
Мі-24 Македонії. Фото facebook.com/DefenceMKD

Питання ще розглядається та модернізації від ізраїльської компанії були б доречними в умовах війни

В Північній Македонії опрацьовують можливість поставок в Україну гелікоптерів Мі-24В. Однак з’явилася інформація, що шість таких вертольотів у цій країні пройшли суттєву модернізацію.

Два з них в строю, а чотири потребують ремонту, та в них була перероблена бойова апаратура підрядником з Ізраїля Elbit Systems. Як пише Defence24, вони були адаптовані аби взаємодіяти з силами НАТО.

Ці гелікоптери та ще два транспортні Мі-8МТ додатково були оснащені авіонікою, яка дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD) з проєкційним дисплеєм. Пілот отримує дані із численних датчиків і бачить їх на зображенні. Це зводить до мінімуму потребу пілотів перевіряти дані приладів у кабіні, забезпечуючи таким чином покращену обізнаність про ситуацію за межами гелікоптера.

Серед інших модернізацій — сучасна навігація з рухомою картою, інфрачервоне освітлення та інш. Завдяки доробкам македонські Мі-24В можуть атакувати ворога і в темний час доби.

Мі-24В може виконувати багато різних завдань:

  • знищення на передньому краї та в тактичній глибині танків, БТР, БМП, живої сили ворога , артилерії, зеніток, пунктів управління, гелікоптерів на майданчиках, десанту в районі висадки
  • десантування військових
  • доставка та підтримка десанту
  • повітряний бій з гелікоптерами ворога
  • бойова підтримка
  • повітряна розвідка
  • мінування з повітря
  • пошук та порятунок, евакуація
  • вантажні перевезення.

Характеристики Мі-24В:

  • вага порожнього вертольота — 8,68 т
  • максимальна злітна вага вертольота — 11,5 т
  • максимальна злітна вага вертольота з підвісними баками — 12 т
  • максимальна швидкість польоту гелікоптера біля землі
  • при вазі понад 11,2 т — 315 км/год
  • при вазі менш як 11,2 т — 335 км/год
  • з вантажем на зовнішній підвісці — 250 км/год
  • статична стеля при нормальній злітній вазі — 1750 м
  • динамічна стеля з польотною вагою 10 т на номінальному режимі роботи двигунів — 5200 м
  • максимальна дальність польоту на висоті 500 м з нормальною злітною вагою та 5% залишком палива після посадки – не менше 450 км.
  • практична дальність польоту в перегоночному варіанті — 915-1000 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про гелікоптер Мі-8, який Україна може отримати від Хорватії. Це транспортний вертоліт, який Україні буде не зайвий.

Теги:
#Вертоліт #Мі-24 #Північна Македонія