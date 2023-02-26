Україна може отримати більше вертольотів Мі-8: на що вони здатні (відео)

Транспортний вертоліт може бути переобладнаний

У березні очікується передача від Хорватії 14 транспортних вітрольотів Мі-8. Їх вивели зі складу збройних сил Хорватії.

Згідно з попередніми даними, це 12 вертольотів Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т. Вони є модифікаціями Мі-8 — радянського вертольота, розробленого в 60-х, який став наймасовішим гелікоптером в історії авіації.

Характеристики Мі-8:

Вага Мі-8 за будь-яких умов при зльоті не повинна перевищувати 12 тонн (звичайна польотна вага 11 тонн). Із зовнішнього боку можна перевезти моновантаж до 3 тонн вагою.

Екіпаж — 3 особи,

максимальна швидкість польоту біля землі з вагою 11 т — 250 км/год

крейсерська швидкість польоту на висоті 500 метрів — 225 км/год

максимальна висота польоту при нормальній злітній масі — 4500 м

дальність польоту на висоті 500 метрів за нормальної злітної маси 11,1 т із залишком палива після посадки на 30 хв. польоту:

із звичайною заправкою — 365 км

з двома додатковими баками у вантажній кабіні – 1305 км.

Мі-8Т – транспортний вертоліт. Він застосовується для постачання вантажів та перевезення людей. Передбачено відкидні лавки на 24 місця. Його можна переобладнати на санітарний Мі-8МТВ-1 — модернізований вертоліт, динамічна стеля вертольота збільшена до 6 км. Розроблено наприкінці 80-х.

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