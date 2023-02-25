Український експериментальний БТР вже на передовій: що відомо про "Хорунжий" (відео)

На фронті використовують і експериментальну техніку

На фронті Україна використовує не тільки передану союзниками техніку, а й власні розробки. Так, на передовій помітили дослідний бронетранспортер "Хорунжий".

Про це повідомляє Мілітарний. БТР-60М "Хорунжий" проходив випробування і не був поставлений на експлуатацію ЗСУ на лютий 2022 року, водночас у поміченого БТР є кілька відмінностей від дослідної моделі.

У машини броньований захист для оглядового вікна водія, є відмінності у будові корпусу від попередньої версії, а також немає камер огляду механіка-водія по периметру. Водночас в бронетранспортера відкрита кулеметна турель для стрільця. Висувається версія, що модель була модифікована пізніше чи зроблена окремо, але не представлена публічно.

БТР-60М "Хорунжий" є дуже модифікованою версією радянського БТР-60ПБ. Від нього українська машина має ходову частину. Корпус "Хорунжого" зроблений із сучасної бронесталі, в нього підвищений рівень кулестійкості у передній та боковій проєкціях — витримує постріл зі гвинтівки чи АКМ з 10 метрів.Десантне відділення теж стало більш просторим, а вузли БТР розташовані по-іншому. Демонстрували "Хорунжий" в 2021 році на виставці в Києві.

БТР "Хорунжий" також може бути платформою для машини вогневої підтримки, санітарної машини тощо. Максимальна швидкість шосе – 100 км/год, на плаву – 10 км/год. Запас ходу – 750 км. У "Хорунжого" дизельний двигун Deutz, кліматична та вентсистеми, коробка-автомат та система кругового огляду. Випробовування також проводились із бойовим модулем з Туреччини SARP KPVT, що оснащений 14,5 мм кулеметом та тепловізійним прицілом.

Раніше "Телеграф" повідомляю, що в Україну прибули перші танки Leopard 2. Вони будуть більш корисні для України, ніж інші моделі, що поставляють союзники.