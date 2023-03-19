Діяли "по приколу": Притула показав, як українські дрони знищили російські ЗРК, створені для збиття безпілотників

"Зброя помсти" показала на ділі свою ефективність

Поки в мережі намагаються здогадатися, який саме таємничий дрон використовують бійці ЗСУ, добре відомі всім "Лелеки" у модифікації RAM II нищать російські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), призначені для збивання безпілотних літальних апаратів.

Про деталі операції розповів у соціальній мережі колишній шоумен, а нині відомий волонтер Сергій Притула.

"Прикол в тому, що наші БПЛА-камікадзе "RAM II" влупили зенітні ракетні комплекси, які якраз заточені на те, щоб збивати подібні цілі. Кошти, які ми збирали "На помсту" працюють. Це з тих відео, які можна показувати", — пише Притула.

Відмічається, що техніку противника було атаковано на Запорізькому напрямку.

Сергій Притула додає, що "бувають ще бавовни", але українці начебто не мають до них відношення – це, скоріш за все, "росіяни курять там, де не треба".

Також Притула показав відео операції по знешкодженню ворожого ЗРК.

Варто зазначити, що RAM II UAV – це український дрон-камікадзе, який був створений на базі БПЛА "Лелека-100". Дрон призначений для нанесення точних ефективних ударів по ворожих силах та мінімізації супутнього збитку при використанні в міській місцевості. Головною особливістю RAM II UAV є активна система візуального відстеження об'єкту, що дозволяє зафіксувати ціль за допомогою відео, яке передається в реальному часі з бортової відеокамери і стежити за ціллю до удару.

Нагадаємо, що у черговому пакеті військової допомоги Україні від США до переліку зброї та спорядження увійшли одразу чотири види безпілотних літальних апаратів, три з яких ЗСУ отримають уперше. Це — Jump 20 UAS, Altius-600 UAS та CyberLux K8 UAS.