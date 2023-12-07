Провал снарядного плана: Reuters рассказали, сколько снарядов ЕС передал Украине

Через 8 месяцев после презентации "снарядного плана" можно считать, что он фактически провален

Амбициозный "снарядный план" Европейского Союза сейчас находится на грани краха. Несмотря на то, что к марту 2024 планировалось передать Украине один миллион артиллерийских снарядов, по состоянию на декабрь 2023 года ЕС всеми правдами и неправдами смог предоставить только 480 тысяч единиц боеприпасов, 60 тысяч из которых пришлось на план совместных закупок.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Издание напоминает, что до конца срока запланированных поставок осталось всего четыре месяца.

В марте 2023 года ЕС показал свой план снарядной поддержки Украины, согласно которому поставки миллиона снарядов разбивались на три части. Первой была поставка снарядов из собственных складов, вторая – инвестиции стран ЕС в собственное снарядное производство, третья часть предусматривала реализацию механизма совместных закупок, который координировало Европейское оборонное агентство.

Фактически реализовать удалось только два пункта – около 300 тысяч снарядов передал Украине ЕС из собственных запасов, еще 60 тысяч заказали семь стран в рамках схемы совместных закупок. Еще до 120 тысяч были предоставлены через другие источники, но даже с этим общая цифра поставок составила только 480 тысяч снарядов.

Представители Евросоюза пытаются оправдываться, говоря, что европейская промышленность требует времени, чтобы нарастить темпы производства снарядов, поскольку оборонпром Европы приходил в упадок со времен Холодной войны. Но критики говорят другое: подавляющее большинство правительств ЕС, несмотря на заявления о готовности долгосрочно обеспечивать Украину, даже не позаботилось о том, чтобы разместить заказы на снаряды где угодно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Боррель предложил вариант, где взять больше боеприпасов для Украины. Его заявление последовало после новостей о том, что Европейский Союз, вероятно, не сможет достичь своей главной цели передать Украине миллион 155 мм снарядов до марта 2024 года.