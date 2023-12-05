У рф под боком будут производить боеприпасы для Украины: когда начнут

Производство будет увеличено "значительно"

Финляндия в рамках помощи Украине планирует наладить выпуск боеприпасов для ВСУ. Вопрос, вероятно, будет решен до Рождества.

Об этом сообщил министр обороны Антти Хяккянен в интервью газете Iltalehti. По его словам, переговоры о том, как Финляндия будет наращивать производство боеприпасов для вооружения Украины уже завершены.

"Планы готовы. В настоящее время публикуется план по значительному увеличению производства боеприпасов. Намерение состоит в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы будем и дальше повышать готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", — сказал Хяккянен.

Производство боеприпасов будет увеличено на десятки миллионов евро, отметил глава военного ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Боррель предложил вариант, где взять больше боеприпасов для Украины. Его заявление последовало после новостей о том, что Европейский Союз, вероятно, не сможет достичь своей главной цели передать Украине миллион 155 мм снарядов до марта 2024 года.