У рф під боком будуть виробляти боєприпаси для України: коли почнуть

Виробництво буде збільшено "значно"

Фінляндія у рамках допомоги Україні планує налагодити випуск боєприпасів для ЗСУ. Питання, ймовірно, буде вирішено до Різдва.

Про це повідомив міністр оборони Антті Хяккянен у інтерв’ю газеті Iltalehti. За його словами, переговори про те, як Фінляндія нарощуватиме виробництво боєприпасів для озброєння України, вже завершено.

"Плани готові. Наразі публікується план зі значного збільшення виробництва боєприпасів. Намір полягає в тому, щоб підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми будемо й надалі підвищувати готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", - сказав Хяккянен.

Виробництво боєприпасів буде збільшено на десятки мільйонів євро, наголосив голова військового відомства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Боррель запропонував варіант де взяти більше боєприпасів для України. Його заява надійшла після новин про те, що Європейський Союз, ймовірно, не зможе досягти своєї головної мети передати Україні мільйон 155 мм снарядів до березня 2024 року.