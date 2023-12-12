Помогут Украине создать мощную армию: Остин раскрыл ближайшие планы США

В США понимают, что произойдет, если не остановить путина в Украине

США как главный союзник Украины остаются верными идее поддержки борьбы украинского народа за собственную свободу и независимость. Также США планируют помочь Украине создать мощную армию, которая при необходимости сможет дать отпор россии в будущем.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Национальном университете обороны в Вашингтоне. Остин напомнил, что США уже очень многое сделали на пути поддержки Украины.

В частности, по словам министра, с начала российского вторжения в Украину США выделили на военную поддержку Украины 44 млрд долларов. Также США создали огромную коалицию с более чем 50 союзниками и партнерами, которая оказала помощи еще на 37 млрд долларов.

"Возможности нашей коалиции имеют решающее значение на поле боя. Украина вернула себе более половины территории, захваченной россией с февраля 2022 года. А российская армия изрядно ослаблена. Вы знаете, путин пытался деморализовать украинский народ. Вместо этого он деморализовал российскую армию", – отметил он.

По словам Остина, США "полны решимости" и дальше оказывать Украине помощь в обороне от российских террористов и сдерживании российской агрессии. Министр отметил, что если не остановить путина в Украине, это вызовет цепную реакцию в мире.

"Америка будет в большей безопасности, если мы дадим отпор агрессивной путинской россии", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сенат США заблокировал помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Документ не набрал достаточного количества голосов из-за того, что демократы и республиканцы до сих пор не договорились по вопросам миграции.

Президент США Джозеф Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по усилению правил пересечения границы мигрантами, на чем настаивают республиканские конгрессмены. Таким образом, Белый дом надеется получить их голоса, чтобы разблокировать помощь Украине.

Подробнее читайте в нашем материале "Запасной план помощи Украине? Чего ждать от визита Зеленского в Америку".