Укр

Помогут Украине создать мощную армию: Остин раскрыл ближайшие планы США

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ллойд Остин напомнил, что США уже сделали для Украины очень много Новость обновлена 12 декабря 2023, 02:38
Ллойд Остин напомнил, что США уже сделали для Украины очень много. Фото Скриншот видео

В США понимают, что произойдет, если не остановить путина в Украине

США как главный союзник Украины остаются верными идее поддержки борьбы украинского народа за собственную свободу и независимость. Также США планируют помочь Украине создать мощную армию, которая при необходимости сможет дать отпор россии в будущем.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Национальном университете обороны в Вашингтоне. Остин напомнил, что США уже очень многое сделали на пути поддержки Украины.

В частности, по словам министра, с начала российского вторжения в Украину США выделили на военную поддержку Украины 44 млрд долларов. Также США создали огромную коалицию с более чем 50 союзниками и партнерами, которая оказала помощи еще на 37 млрд долларов.

"Возможности нашей коалиции имеют решающее значение на поле боя. Украина вернула себе более половины территории, захваченной россией с февраля 2022 года. А российская армия изрядно ослаблена. Вы знаете, путин пытался деморализовать украинский народ. Вместо этого он деморализовал российскую армию", – отметил он.

По словам Остина, США "полны решимости" и дальше оказывать Украине помощь в обороне от российских террористов и сдерживании российской агрессии. Министр отметил, что если не остановить путина в Украине, это вызовет цепную реакцию в мире.

"Америка будет в большей безопасности, если мы дадим отпор агрессивной путинской россии", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сенат США заблокировал помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Документ не набрал достаточного количества голосов из-за того, что демократы и республиканцы до сих пор не договорились по вопросам миграции.

Президент США Джозеф Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по усилению правил пересечения границы мигрантами, на чем настаивают республиканские конгрессмены. Таким образом, Белый дом надеется получить их голоса, чтобы разблокировать помощь Украине.

Подробнее читайте в нашем материале "Запасной план помощи Украине? Чего ждать от визита Зеленского в Америку".

Теги:
#США #Помощь Украине #Военная помощь Украине #Ллойд Остин