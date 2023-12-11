Запасной план помощи Украине? Чего ждать от визита Зеленского в Америку

Эксперты специально для "Телеграфа" рассказали, чем важны визиты главы государства в Аргентину и США

Украинский президент Владимир Зеленский, совершив 10 декабря визит в Аргентину на инаугурацию нового главы государства Хавьера Милея, отправился в Вашингтон. В США у него запланированы переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и членами парламента.

Это происходит на фоне продолжающегося уже несколько месяцев блокирования республиканской частью Конгресса и Сената выделения помощи Украине. Очередная попытка решить вопрос может быть предпринята на этой неделе.

Эксперты поделились с "Телеграфом" мнениями касательно аргентинской поездки Зеленского и ожиданиями от его очередного визита в США.

Визит в Аргентину – это несколько измерений

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что визит Зеленского в Аргентину на инаугурацию нового президента этой страны – это, в первую очередь, жест благодарности Хавьеру Милею за его активную поддержку Украины и осуждение российской агрессии во время предвыборной кампании.

"Аргентина крупная и влиятельная страна в Латинской Америке – и ее поддержка для нас важна. У нас не так много друзей в этом регионе. И каждый новый – очень значим. Последний раз президент Украины посещал этот регион 20 лет назад. Там сильны позиции России, хотя большинство латиноамериканских стран занимают относительно нейтральные позиции по отношению к войне между РФ и Украиной", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что Зеленский стремится активно продвигать позиции Украины, в том числе нашу "формулу мира" в странах Глобального Юга. Это касается и Латинской Америки.

"Во время своего блицвизита в Аргентину Владимир Зеленский также встречался с президентами Парагвая, Уругвая, Эквадора, – отмечает Владимир Фесенко. – Судя по поступающей информации, обсуждалось участие стран Латинской Америки во встречах советников лидеров государств по мирному процессу в Украине и нашей "формуле мира", а также проведение саммита Украина — Латинская Америка".

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что посещение Зеленским Аргентины – это не только о новом президенте Хавьере Милее и его поддержке нашей страны на политическом уровне.

"Есть ряд прикладных вопросов, которые могут быть решены за счет интенсификации наших двусторонних отношений с Аргентиной. Она имеет мощный ВПК. Так, Украину, кроме бронетехники, могут в краткосрочной перспективе интересовать производство 155-мм снарядов. А у аргентинцев есть госпредприятие, которое способно это сделать.

Так что тут еще и измерение военно-технического сотрудничества", – поясняет эксперт.

Он напоминает и заявление Хавьера Милея, что Аргентина не будет присоединяться к БРИКС (расширение этой организации проводят Китай и РФ в противовес ЕС и США). И если это подтвердится соответствующими действиями, такой ход еще более сыграет на руку демократическому миру, отмечает Игорь Чаленко.

Плюс – вопрос подготовки к глобальному саммиту мира. Поддержка Аргентины станет одним из якорей украинского влияния на Глобальном Юге, акцентирует эксперт.

Опасный Орбан и внутриполитическая проблема США

Большой фурор вызвала короткая встреча Зеленского в Аргентине с премьер-министром Венгрии Орбаном.

"О содержании этой встречи известно мало. Но зато очень выразительны видеокадры. Понятно, что обсуждалась конфликтная позиция Венгрии по украинскому вопросу, в том числе по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, – поясняет Владимир Фесенко. – По этой проблеме не стоит ждать немедленного результата. Активная работа с Орбаном и с нашей стороны, и со стороны ЕС будет продолжаться вплоть до заседания Европейского совета в середине декабря, и наверняка – на самом заседании. Противостояние с Орбаном – это надолго. Он превратился в настоящий вызов для самого Евросоюза. Поэтому проблему Орбана надо решать, прежде всего, внутри ЕС".

Очень важен и визит президента Зеленского в США, уверен политолог. Особенно в нынешних условиях, когда в американском парламенте завис вопрос о финансировании Украины.

"У нас не должно быть иллюзий, – призывает Владимир Фесенко. – Решение этого вопроса зависит не от дипломатических усилий, в том числе и президента Зеленского. Это внутриполитическая проблема США, острый конфликт между республиканцами и демократами по вопросу об усилении контроля за границей США с Мексикой и изменении иммиграционного законодательства. Вопрос о помощи Украине и Израилю стал заложником этого противостояния. Он будет решен, если республиканцы и демократы найдут компромисс. Скорее, Зеленский будет обсуждать "запасной план" помощи Украине. Возможно, по тому же чрезвычайному сценарию, как сейчас оказывается помощь Израилю: продажа оружия в обход решений Конгресса".

Игорь Чаленко уверен, что визит Зеленского в США еще более актуализирует для американских законодателей вопрос необходимости принятия пакета помощи Украине в рамках более 61 млрд долларов на следующий год.

"Та полемика, в которую вошли республиканцы и демократы (как в Палате представителей, так и в Сенате) не показывает возможность компромисса. Несмотря на то, что Белый дом в последние дни демонстрирует готовность касательно укрепления границы с Мексикой. И визит Зеленского сейчас, когда идет последняя сессионная неделя в этом году в парламенте США – это важно. Известно, что он будет встречаться с парламентариями. Пытаясь прямо, максимально честно и открыто донести нашу позицию. Что поддержка такого партнера, как Украина, в противостоянии с Путиным (апологетом авторитарного реваншизма во всем мире) – это усиление национального суверенитета самих США", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что Путин продолжает создавать очаги противостояния. С 7 октября – на Ближнем Востоке, между Израилем и ХАМАС. Пытается столкнуть Сербию и Косово. Уже подтолкнул Венесуэлу к притязаниям на Гайану.

"В такой ситуации отсутствие со стороны США необходимой поддержки Украине усугубит ситуацию во всем мире, – прогнозирует Игорь Чаленко. – Кстати, факт появления Зеленского в Вашингтоне нивелировал влияние там орбанистов, которые почему-то решили вмешиваться в американскую политику, пытаясь сорвать поддержку Украины. То есть Орбан занят уже не только деструктивными действиями в ЕС, но лезет и в США. Явно подталкиваемый к этому Кремлем. Эта неделя, середина декабря, не только последние дни работы американского парламента (который, надеемся, примет позитивные для нас решения), но и саммит ЕС, где могут огласить начало переговоров о вступлении Украины в данный союз. Фактически мы находимся в точке бифуркации касательно понимания, как будет ситуация развиваться дальше. Оставаясь реалистами, понимая все сложности процессов, смотрим в будущее с оптимизмом".