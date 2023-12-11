Журналист: Венгрия на саммите ЕС блокирует все вопросы по Украине

Венгрия продолжает занимать откровенно антиукраинскую позицию

Пророссийская Венгрия, которой руководит друг российского диктатора владимира путина Виктор Орбан, продолжает пытаться вредить Украине везде, где только это возможно. К примеру, на саммите Европейского Союза в Брюсселе Венгрия последовательно блокирует все вопросы, связанные с Украиной.

Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем X (Twitter). По его словам, послы ЕС в Брюсселе весь день провели во встречах.

"Послы ЕС встречались сегодня весь день (воскресенье) в Брюсселе. Никакого движения, поскольку Венгрия по-прежнему блокирует все, что связано с Украиной. Если вопрос будет решен, то его вынесут на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря", – отметил он.

"Телеграф" ранее писал, что Орбан грозит сорвать саммит ЕС. Из-за этой затеи венгерского премьера президенту Евросовета пришлось досрочно завершить деловую поездку в Китай.

Подробнее об Орбане и его пропутинской позиции читайте в статье "Телеграфа": Останется ли Орбан подстилкой путина? Как Украине и ЕС вырваться из "венгерского капкана".