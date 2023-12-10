Венгрия присоединяется к протестам на границе с Украиной: в ГПСУ сообщили о позитивном нюансе

На этом пункте пропуска ждут очередь около 1000 грузовиков

Венгерские перевозчики, которые присоединились к демонстрациям вслед за своими польскими и словацкими коллегами, не будут блокировать границу между странами, как это происходит с Польшей. Пока движение на границе продолжается.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона. По его словам, венгерские коллеги сообщили украинцам, что блокирование границы вроде бы не будет происходить.

"Венгры сообщили, что 11 декабря около 11:00 может начаться демонстрация на направлении "Захонь-Чоп", — сказал Демченко.

По данным ГПСУ, по состоянию на сейчас на этом пункте пропуска ждут очередь около 1000 грузовиков, но интенсивность движения продолжается.

Напомним: Венгерские перевозчики собираются с понедельника, 11 декабря, блокировать пункт пропуска "Захонь-Чоп" на границе с Украиной, требуя возвращения разрешений для украинских перевозчиков.

В целом протесты на границе проходит с начала ноября, а их участники требуют ввести коммерческие разрешения на перевозки для украинских компаний, а также приостановку лицензий для компаний, созданных после начала российского вторжения и проверки их деятельности.

Напомним, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев в интервью "Телеграфу" заявил, что решить проблему блокирования границ можно только путём переговоров с правительствами стран-партнеров через посредничество со стороны Еврокомиссии.