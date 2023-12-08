"Укрзализныця" "разблокировала" польско-украинскую границу: в сети волна мемов

Украинцы шутят и радуются

"Укрзализныця" помогает решить проблему с блокированием поляками границы для украинских фур, перевозя их контрейлерными платформами. По железной дороге уже отправили первую партию грузовиков, украинцы отметили это мемами и шутками, "Телеграф" собрал самые яркие из них.

"Укрзализныця" на большинстве из них представлена в качестве некого супергероя, который решает проблему с фурами. Обыгрывается также возмущение польской стороны.

Стоит отметить, что заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" (УЗ) Валерий Ткачев рассказал, что перевозка фур поездами должна облегчить украинским грузоперевозчикам пересечение границы, которую заблокировали поляки. Польские таможенники 7 декабря провели осмотр нагруженного 23 украинскими фурами тестового контрейлерного поезда. Они согласовывали габариты груза и наличие в фурах горючего.

В то время как украинцы радуются хоть частичной разблокировке границы, некоторые предупреждают, что могут возникнуть новые проблемы. К бастующим перевозчикам присоединятся еще и железнодорожники.

Напомним, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев в интервью "Телеграфу" заявил, что решить проблему блокирования границ можно только путём переговоров с правительствами стран-партнеров через посредничество со стороны Еврокомиссии. Вместе с тем, послы стран Балтии в Варшаве недовольны блокадой польских перевозчиков на границе с Украиной. Они встретились с польскими властями, чтобы обсудить эту проблему.