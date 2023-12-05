Послы стран Балтии выразили демарш Польше из-за ситуации с Украиной: подробности

В Эстонии ждут визита нового главы МИД Польши, чтобы обсудить ситуацию на границе с Украиной

Послы стран Балтии в Варшаве недовольны блокадой польских перевозчиков на границе с Украиной. Они встретились с польскими властями, чтобы обсудить эту проблему.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на слова пресс-секретаря МИД Эстонии Бриту Кикас. По мнению послов, блокада грузоперевозок на польско-украинской границе подрывает способность нашей страны вести войну с рф.

Так, в Министерстве инфраструктуры Польши состоялась встреча/демарш трех послов стран Балтии. В дипломатии "демарш" означает обращение одного правительства к другому, чтобы привлечь внимание к определенной проблеме и разрешить ее. В МИД Эстонии также подтвердили, что не в первый раз поднимают тему блокады в отношениях с Польшей.

"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией", — сказала Брита Кикас.

Эстония намерена и дальше тесно сотрудничать с правительством Польши, чтобы найти оптимальное решение ситуации. В частности, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обсудил митинги на границе с бывшим польским коллегой Йоханнесом Рау и с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Помимо этого, в ближайшее время новый глава МИД Польши посетит Таллин, где этот вопрос снова будут обсуждать.

Напомним, что блокада на границе с Украиной длится уже месяц. В Украине надеются, что новое правительство Польши сможет разрешить эту ситуацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Польша вводит новые меры на границе с Украиной, помимо блокады грузоперевозок. Власти страны намерены усилить контроль грузовиков.