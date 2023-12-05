Посли країн Балтії висловили демарш Польщі через ситуацію з Україною: подробиці

В Естонії чекають на візит нового глави МЗС Польщі, щоб обговорити ситуацію на кордоні з Україною

Посли країн Балтії у Варшаві незадоволені блокадою польських перевізників на кордоні з Україною. Вони зустрілися з польською владою, щоб обговорити цю проблему.

Про це повідомляє ERR із посиланням на слова прессекретарку МЗС Естонії Бріту Кікас. На думку послів, блокада вантажоперевезень на польсько-українському кордоні підриває здатність нашої країни вести війну з росією.

Так, у Міністерстві інфраструктури Польщі відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії. У дипломатії "демарш" означає звернення одного уряду до іншого, щоб привернути увагу до певної проблеми та вирішити її. У МЗС Естонії також підтвердили, що не вперше порушують тему блокади у відносинах із Польщею.

"Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників та додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею та сподіваємось, що рішення буде знайдено найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією", — сказала Брита Кікас.

Естонія має намір і надалі тісно співпрацювати з урядом Польщі, щоб знайти оптимальне вирішення ситуації. Зокрема, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна обговорив мітинги на кордоні з колишнім польським колегою Йоханнесом Рау та з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном. Крім цього, найближчим часом новий глава МЗС Польщі відвідає Таллінн, де це питання знову обговорюватимуть.

Нагадаємо, що блокада на кордоні з Україною триває вже місяць. В Україні сподіваються, що новий уряд Польщі зможе вирішити цю ситуацію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Польща запроваджує нові заходи на кордоні з Україною, окрім блокади вантажоперевезень. Влада країни має намір посилити контроль вантажівок.