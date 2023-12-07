Фуры пересекут украинско-польскую границу необычным способом: гениальная идея "Укрзализныци" (видео)

Таможенники сейчас проводят осмотр фур

В "Укрзализныце" прокомментировали вирусное видео, на котором по железной дороге движутся нагруженные на котрейлерные платформы украинские фуры. Так действительно пытаются решить проблему с пересечением польско-украинской границы.

Об этом сказал заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" (УЗ) Валерий Ткачев на встрече с агроэкспортом. По его словам, польские таможенники сейчас проводят осмотр нагруженного 23 украинскими фурами тестового контрейлерного поезда. При этом задержку они объясняют необходимостью согласования габаритов груза и наличия в фурах горючего, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Хрубешувом (пункт пропуска на украинско-польской границе "Изов — Хрубешув" — ИФ-У). У нас уже есть загруженные 23 вагона контрейлерные с фурами", — сказал Ткачев.

Он также добавил, что Украина и Польша согласовывают технические вопросы. У польских таможенников возникают вопросы насчет габаритов груза и наличия топлива в баках фур.

"В ближайшее время эти вопросы мы будем пытаться решить, чтобы его пропустили. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим это в массовом порядке", — добавил представитель "УЗ".

В то же время он подчеркнул, что оператором грузоперевозок будет Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лески".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 декабря через один пункт начали пропускать фуры. Заезд происходит в порядке общей очереди.