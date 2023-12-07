Фури перетнуть українсько-польський кордон незвичайним способом: геніальна ідея "Укрзалізниці" (відео)

Митники зараз проводять огляд фур

В "Укрзалізниці" прокоментували вірусне відео, на якому залізницею рухаються навантажені на котрейлерні платформи українські фури. Так справді намагаються вирішити проблему із перетином польсько-українського кордону.

Про це сказав заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов під час зустрічі з агроекспортом. За його словами, польські митники зараз проводять огляд навантаженого 23 українськими фурами тестового контрейлерного поїзда. При цьому затримку вони пояснюють необхідністю узгодження габаритів вантажу та наявності у фурах пального, пише "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у нас стоїть завантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ізов — Хрубешув" — ІФ-У). У нас вже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами", — сказав Ткачов.

Він також додав, що Україна та Польща узгоджують технічні питання. У польських митників виникають питання щодо габаритів вантажу та наявності палива у баках фур.

"Найближчим часом ці питання ми намагатимемося вирішити, щоб його пропустили. Як тільки цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку", — додав представник "УЗ".

Водночас він наголосив, що оператором вантажоперевезень буде Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 грудня через один пункт почали пропускати фури. Заїзд відбувається у порядку загальної черги.