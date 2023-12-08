"Укрзалізниця" "розблокувала" польсько-український кордон: у мережі хвиля мемів

Українці жартують та радіють

"Укрзалізниця" допомагає вирішити проблему з блокуванням поляками кордону для українських фур, перевозячи їх контрейлерними платформами. Залізницею вже відправили першу партію вантажівок, українці відзначили це мемами та жартами, "Телеграф" зібрав найяскравіші з них.

"Укрзалізниця" на більшості з них представлена як супергерой, який вирішує проблему з фурами. Обігрується також обурення польської сторони.

Варто зазначити, що заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов розповів, що перевезення фур поїздами має полегшити українським вантажоперевізникам перетин кордону, який заблокували поляки. Польські митники 7 грудня провели огляд навантаженого 23 українськими фурами тестового контрейлерного поїзда. Вони узгоджували габарити вантажу та наявність у фурах пального.

У той час як українці радіють хоч частковому розблокуванню кордону, дехто попереджає, що можуть виникнути нові проблеми. До страйкуючих перевізників приєднаються ще й залізничники.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в інтерв’ю "Телеграфу" заявив, що вирішити проблему блокування кордонів можна лише шляхом переговорів з урядами країн-партнерів через посередництво з боку Єврокомісії. Водночас посли країн Балтії у Варшаві незадоволені блокадою польських перевізників на кордоні з Україною. Вони зустрілися з польською владою, щоб обговорити цю проблему.