Перші фури вже у Польщі: геніальна ідея "Укрзалізниці" щодо прориву блокади кордону спрацювала (відео)
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Укрзалізниця вигадала, як обійти блокаду на кордоні з Польщею
Укрзалізниця відправила до Польщі першу партію вантажівок потягом. Цей спосіб має полегшити українським вантажоперевізникам перетин кордону, який заблокували поляки.
Про це повідомили у пресслужбі компанії. Над проєктом УЗ працювала два тижні.
Так, перший контрейлерний поїзд складається з 23 платформ, на які завантажили 13 тягачів із напівпричепами. Поїзд курсує маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща), аналогічний рейс буде направлено й у зворотному напрямку.
Зі станції Славкув до місця призначення фури добираються автомобільними дорогами самостійно. Щодо водіїв, то їхній трансфер з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.
Водії можуть оформити митний та прикордонний перетин вантажу на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешев.
"Поки що існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу", — кажуть у пресслужбі УЗ.
Щоб замовити залізничне перевезення вантажівки з України до Польщі, водії можуть звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця". Для зворотного маршруту — до UZ Cargo Poland.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на кордоні з Україною вдалося розблокувати ще один пункт пропуску.