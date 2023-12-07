Первые фуры уже в Польше: гениальная идея "Укрзализныци" по прорыву блокады границы сработала (видео)

Укрзализныця придумала, как обойти блокаду на границе с Польшей

Укрзализныця отправила в Польшу первую партию грузовиков поездом. Этот способ должен облегчить украинским грузоперевозчикам пересечение границы, которую заблокировали поляки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Над проектом УЗ работала две недели.

Так, первый контрейлерный поезд состоит из 23 платформ, на которые загрузили 13 тягачей с полуприцепами. Поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша), аналогичный рейс будет направлен и в обратном направлении.

Со станции Славкув к месту назначения фуры добираются по автомобильным дорогам самостоятельно. Что касается водителей, то их трансфер с точки загрузки на железнодорожную платформу в точку разгрузки обеспечивается автобусом.

Водители могут оформить таможенное и пограничное пересечение груза на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешев.

"Пока еще существуют формальные вопросы относительно быстрого пересечения польской границы, и специалисты уже работают над ускорением процесса", — говорят в пресс-службе УЗ.

Чтобы заказать железнодорожную перевозку грузовика из Украины в Польшу, водители могут обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лески" АО "Укрзализныця". Для обратного маршрута — в UZ Cargo Poland.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на границе с Украиной удалось разблокировать еще один пункт пропуска.