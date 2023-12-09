Еще одна страна начнет блокировать границу с Украиной: кто присоединился к полякам и словакам
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Украинским дальнобойщикам будет тяжело пресечь границу еще на одном пропускном пункте
Венгерские перевозчики присоединились к польским и словацким коллегам, и заявили о своем намерении блокировать КПП Тиса-Чоп на границе с Украиной. Они собираются провести демонстрацию 11 декабря 2023 года у перекрестка Дьеречке шоссе 4.
Об этом сообщила Венгерская ассоциация автомобильного транспорта (MKFE). В публикации на официальном сайте указано, что полиция округа Сабольч-Сатмар-Берег разрешила проведение демонстрации.
Перевозчики хотят привлечь внимание правительства страны и Европейской комиссии к их проблемам. Они считают, что соглашение между Украиной, ЕС и Молдовой создало для многих предприятий в Венгрии критическую ситуацию.
"Перевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и восстановления лицензионных квот на украинско-венгерские перевозки, а также эффективного и интенсивного официального контроля над украинскими перевозчиками", ― говорится в сообщении.
Как пишет MKFE, венгерские предприятия надеются, что 18 декабря во время переговоров между Украиной и ЕС будут изменены условия соглашений. Они должны стать более благоприятными для перевозчиков из Венгрии.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в начале декабря Польша ввела новые меры на границе с Украиной.