Еще одна страна начнет блокировать границу с Украиной: кто присоединился к полякам и словакам

Украинским дальнобойщикам будет тяжело пресечь границу еще на одном пропускном пункте

Венгерские перевозчики присоединились к польским и словацким коллегам, и заявили о своем намерении блокировать КПП Тиса-Чоп на границе с Украиной. Они собираются провести демонстрацию 11 декабря 2023 года у перекрестка Дьеречке шоссе 4.

Об этом сообщила Венгерская ассоциация автомобильного транспорта (MKFE). В публикации на официальном сайте указано, что полиция округа Сабольч-Сатмар-Берег разрешила проведение демонстрации.

Граница Украины будет заблокирована еще на одном участке

Перевозчики хотят привлечь внимание правительства страны и Европейской комиссии к их проблемам. Они считают, что соглашение между Украиной, ЕС и Молдовой создало для многих предприятий в Венгрии критическую ситуацию.

"Перевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и восстановления лицензионных квот на украинско-венгерские перевозки, а также эффективного и интенсивного официального контроля над украинскими перевозчиками", ― говорится в сообщении.

Как пишет MKFE, венгерские предприятия надеются, что 18 декабря во время переговоров между Украиной и ЕС будут изменены условия соглашений. Они должны стать более благоприятными для перевозчиков из Венгрии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в начале декабря Польша ввела новые меры на границе с Украиной.