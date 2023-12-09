Ще одна країна почне блокувати кордон з Україною: хто приєднався до поляків та словаків
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Українським далекобійникам важко припинити кордон ще на одному пропускному пункті
Угорські перевізники приєдналися до польських та словацьких колег і заявили про свій намір блокувати КПП Тиса-Чоп на кордоні з Україною. Вони збираються провести демонстрацію 11 грудня 2023 року біля перехрестя Дьєрічки шосе 4.
Про це повідомила Угорська асоціація автомобільного транспорту (MKFE). У публікації на офіційному сайті зазначено, що поліція округу Сабольч-Сатмар-Берег дозволила демонстрацію.
Перевізники хочуть привернути увагу уряду країни та Європейської комісії до їхніх проблем. Вони вважають, що угода між Україною, ЄС та Молдовою створила для багатьох підприємств в Угорщині критичну ситуацію.
"Перевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на українсько-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю над українськими перевізниками", - йдеться у повідомленні.
Як пише MKFE, угорські підприємства сподіваються, що 18 грудня під час переговорів між Україною та ЄС буде змінено умови угоди. Вони мають стати більш сприятливими для перевізників з Угорщини.
Раніше "Телеграф" писав про те, що на початку грудня Польща запровадила нові заходи на кордоні з Україною.