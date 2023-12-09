Ще одна країна почне блокувати кордон з Україною: хто приєднався до поляків та словаків

Українським далекобійникам важко припинити кордон ще на одному пропускному пункті

Угорські перевізники приєдналися до польських та словацьких колег і заявили про свій намір блокувати КПП Тиса-Чоп на кордоні з Україною. Вони збираються провести демонстрацію 11 грудня 2023 року біля перехрестя Дьєрічки шосе 4.

Про це повідомила Угорська асоціація автомобільного транспорту (MKFE). У публікації на офіційному сайті зазначено, що поліція округу Сабольч-Сатмар-Берег дозволила демонстрацію.

Кордон України буде заблоковано ще на одній ділянці

Перевізники хочуть привернути увагу уряду країни та Європейської комісії до їхніх проблем. Вони вважають, що угода між Україною, ЄС та Молдовою створила для багатьох підприємств в Угорщині критичну ситуацію.

"Перевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на українсько-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю над українськими перевізниками", - йдеться у повідомленні.

Як пише MKFE, угорські підприємства сподіваються, що 18 грудня під час переговорів між Україною та ЄС буде змінено умови угоди. Вони мають стати більш сприятливими для перевізників з Угорщини.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на початку грудня Польща запровадила нові заходи на кордоні з Україною.