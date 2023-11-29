Не лише мова та права нацменшин: аналітик назвав причину дипломатичного конфлікту України з Угорщиною

Експерт пояснив, чому Угорщина відстоює права своєї діаспори на Закарпатті

Ще кілька років тому Угорщина, яка зараз вставляє Україні палиці у колеса, була одним із ключових партнерів нашої країни. Але зараз між країнами розвивається конфлікт, і проблема набагато глибша, ніж проблеми з угорською діаспорою на Закарпатті.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич. Він пояснив, що причина конфлікту полягає у міграції громадян.

"Дипломатичний конфлікт з Угорщиною у нас іде у відносно активній фазі з 2016 року, а в гострій — з 2018-го. До цього Угорщина була одним із ключових партнерів із підтримки України. З огляду на те, що конфлікт не завершено, не змінюється і позиція Угорщини. Причому проблеми тут не лише в мовному питанні, у правах закарпатських угорців і так далі. Коріння значно глибше. І, тією чи іншою мірою, Україна має подібні проблеми з іншими європейськими сусідами. Це — проблема міграції", — зазначив Ігар Тишкевич.

Експерт додав, що Польща може дозволити собі переманювати українців як робочу силу до своєї країни. Це відбувалося й задовго до повномасштабної війни. Однак Угорщина у цьому питанні дещо обмежена, тому питання збереження своєї діаспори в Україні є вкрай важливим для країни.

Детальніше про відносини Угорщини та України читайте у нашому матеріалі: "Чи залишиться Орбан підстилкою путіна? Як Україні та ЄС вирватися з "угорського капкана".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Угорщині знову заявили, що Україна нібито обмежує на Закарпатті угорську мову та людей, які ним володіють. Прем’єр країни Віктор Орбан порівняв нинішню ситуацію із часами СРСР.