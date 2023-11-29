Не только язык и права нацменьшинств: аналитик назвал причину дипломатического конфликта Украины с Венгрией

Эксперт объяснил, почему Венгрия отстаивает права своей диаспоры на Закарпатье

Еще несколько лет назад Венгрия, которая сейчас вставляет Украине палки в колеса, была одним из ключевых партнеров нашей страны. Но сейчас между странами развивается конфликт, и проблема куда глубже, нежели проблемы с венгерской диаспорой на Закарпатье.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" выразил эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич. Он пояснил, что причина конфликта заключается в миграции граждан.

"Дипломатический конфликт с Венгрией у нас идет в относительно активной фазе с 2016 года, а в острой — с 2018-го. До этого Венгрия являлась одним из ключевых партнеров по поддержке Украины. Учитывая, что конфликт не завершен, не меняется и позиция Венгрии. Причем проблемы тут не только в языковом вопросе, в правах закарпатских венгров и так далее. Корни куда глубже. И, в той или иной мере, Украина имеет подобные проблемы с другими европейскими соседями. Это — проблема миграции", — отметил Игар Тышкевич.

Эксперт добавил, что Польша может позволить себе переманивать украинцев в качестве рабочей силы в свою страну. Это происходило и задолго до полномасштабной войны. Однако Венгрия в этом вопросе несколько ограничена, поэтому вопрос сохранения своей диаспоры в Украине крайне важен для страны.

Подробнее об отношениях Венгрии и Украины читайте в нашем материале: "Останется ли Орбан подстилкой путина? Как Украине и ЕС вырваться из "венгерского капкана".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Венгрии снова заявили, что Украина якобы ущемляет на Закарпатье венгерский язык и людей, которые им владеют. Премьер страны Виктор Орбан сравнил нынешнюю ситуацию с временами СССР.