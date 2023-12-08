Потягами та бусіками: українці знайшли дотепний спосіб обійти блокування польського кордону

Польський страйк може випадково допомогти Укрзалізниці

Вантажівки стоять на польському кордоні вже більш ніж місяць. Перспективи розблокування поки незрозумілі. До того ж, схожі проблеми почались і на словацькому кордоні. Тому перевізники почали шукати обхідні шляхи.

Днями перші 23 платформи з фурами проїхали через кордон залізницею. "Укрзалізниця" почала так звані контрейлерні перевезення. Автівки вантажать на залізничні платформи та везуть від станції Скнилів в Україні до польського Славкува. Водії переїжджають кордон автобусом.

Рішення далеко від ідеалу. "Маршрут – близько 100 кілометрів. Коштує така послуга близько 1500 євро з фури, що, звісно, недешево. Але не потрібно стояти в черзі, кордон машини пройшли дуже швидко — за кілька годин, — пояснює "Бізнес-Телеграфу" голова Асоціації міжнародних перевізників Володимир Балін. — Будуть і нові рейси у цьому напрямку, попит з боку перевізників є, хоч і без ажіотажу. Ціна все ж таки досить висока, що ще більше здорожчує і без того високу вартість доставки".

Перевізники освоюють ще один альтернативний маршрут. Перевантажують товари з фур дрібними партіями у мікроавтобуси, рух яких на кордоні не блокується. "У такий спосіб вивозять продукцію, що швидко псується. Польські мітингувальники не блокують рух транспорту вантажопідйомністю менше 20 тонн, тож бусики у величезних чергах не стоять", — зазначив Балін.

На бусіках з'явилася і нова схема. За словами перевізників, можна перевезти товар навіть без сплати митних зборів, якщо домовиться через "своїх" посередників з митниками за окрему комісію.

Наскільки системними можуть бути ці рішення? І як вони позначаться на цінах "евакуйованих" товарів?

Фури стали на рейки

Нещодавно "Укрзалізниця" відправила перший контрейлерний потяг в напрямку Польщі. Через кордон пройшов потяг із 23 платформ. На нього завантажили 13 тягачів з напівпричепами. Митне оформлення — на прикордонному переході Ізов-Грубешів. Зі Славкува фури поїхали далі до пунктів призначення вже своїм ходом. Для залізниці це — додатковий вантаж, які вона втрачає після вторгнення.

Перевезення вантажів залізницею

Так перевізники об'їхали величезний затор на автомобільному прикордонному переході, який залишається заблокованим уже більше місяця через страйк польських перевізників. За даними "Укртрансбезпеки", 6 грудня пункт "Ягодин-Дорохуськ" пройшло 25 фур при черзі в 639 авто. На "Краківці-Корчовій" у черзі зібралося більше 3200 машин, за добу кордон проїхало 203 фури. На пункті "Рава-Руська – Хребені" черга з 1264 фур, за добу проїхало 57 авто. На пункті "Шегині-Медика" стоїть понад 2400 фур, за добу проїхало 196.

Тобто, польський кордон залишається фактично непроїзним. Схожа ситуація і на прикордонних пунктах у Румунії, Словаччині та Угорщині, куди багато фур їдуть в обхід польських кордонів. Наприклад, на румунському пункті "Порубне-Сірет" у черзі більше 2600 фур, за добу проїхало 224 машини. На словацькому пункті "Ужгород-Вишне Німецьке" черга з 1342 фур, за добу кордон переїхало 147 авто. На пункті "Чоп-Захонь" (кордон з Угорщиною) у черзі близько 3400 фур, за добу проходить близько 300 авто. "Фури стоять у величезних чергах тижнями. Тоді як переїзд кордону залізницею займає лише кілька годин", — каже Балін.

"Укрзалізниця" планує запускати нові рейси з фурами та працює над прискоренням переїзду через кордон. Заступник директора департаменту з комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов повідомив, що компанія планує переправляти фури через кордон масово, і таким чином українські експортери намагаються вирішити проблему блокади кордонів.

Щоправда, за словами Баліна, таке прискорення додає до вартості перевезення ще по 1 500 євро в кожний бік. "Послуга, м'яко кажучи, недешева. Тому ажіотажного попиту на вивезення фур залізницею не спостерігається, хоча охочі, звісно, є", — додав Балін. Він прогнозує, що по залізниці поїдуть фури з товарами, за доставку яких замовники готові переплачувати. Це, насамперед, вантажі, за якими вже "горять" контракти, товари, що швидко псуються, і термінові відправки. Але зрозуміло, що зайві 1 500 євро з фури в один бік закладуть у цінники на товар.

Транспортна складова ціни і без цього стала дуже помітною. За словами голови Асоціації міжнародних перевізників та власника транспортної компанії Віктора Берестенка, доставка товарів із Польщі вже здорожчала, порівняно з літом, у 3-4 рази. "Раніше ціни стартували і 1 500-2 000 євро, зараз доходять до 6 500 з фури. Виникають конфлікти із замовниками, які зафрахтували транспорт за однією ціною, і тепер не хочуть доплачувати. Тому швидкий переїзд кордону залізницею це не просто плюс 1 500 до вартості перевезення. Якщо відняти вартість простою вантажівок (а це 150 євро на добу), може вийти не так вже й дорого", – каже він. Але залізниця навряд чи може перевозити фури тисячами. За оцінками Берестенка, залізничний маршрут може підхопити лише до 5% вантажів.

Інші вантажівки, як і раніше, стоятимуть у чергах чи шукати інші способи переїхати кордон.

Бусіки і схеми

І такі "інші" способи вже з’являються. Деякі перевізники перевантажують товари з фур дрібними партіями у бусіки. Мікроавтобуси на відміну від великих вантажівок на прикордонних переходах не блокуються. "Мітингувальники не пропускають лише транспорт вантажопідйомністю від 20 тонн. Бусіки їдуть. Для них відкрито також перехід "Угринів-Зосин", тоді як фури можуть проїжджати його лише порожняком", — зазначив Балін. За його словами, вивозять бусіками, в основному, товари, що швидко псуються, у величезних пробках н кордоні вони просто стають непридатними для вживання.

На бусіках вже з'явилася нова схема на кордоні. "Під шумок польської блокади кордону на Львівській митниці вирішили підзаробити та відкрили "пункт незламності для контрабандистів". Тема, звісно, стара як світ, але заграла новими фарбами. В чому суть. Власники заблокованих поляками вантажів почали отримувати пропозиції щодо вивезення їхніх товарів і без черг, і без сплати митних платежів. Податки платити не потрібно, розрахунок кешем фіксованою таксою за кілограм вантажу. За домовленістю з митницею, ці заповнені товарами бусіки йдуть зеленим коридором як порожні. Найбільш активно поїхала Рава-Руська", — повідомив журналіст-розслідувач, який спеціалізується на темі митниці, Євген Плінський.

Перерахування митної служби до бюджету

Цю інформацію "Бізнес-Телеграфу" підтвердило і кілька перевізників. Вони уточнили, що за кожен кілограм товару, що переправляється бусіками, посередники просять до 5-7 доларів. Тобто перевантажити на бусіки і перевезти через кордон 20-тонну вантажівку — це 100-140 тисяч доларів. Але це вже з урахуванням податків, які платити не потрібно (а це ПДВ та мито). За підсумком може бути навіть вигідніше, ніж завезти товар по-білому. Але, зрозуміло, на такий обхід кордону та закону погоджуються далеко не всі компанії.

Проте охочі є. Завезення товару без сплати податків на спеціальних бусіках дрібними партіями практикувалося і раніше. Таким чином везли, зокрема, імпортні продукти харчування та алкоголь, а також побутову техніку й електроніку. Але цього року провозити контрабанду стало важче, оскільки посилилася боротьба з мінімізацією митних платежів.

І от блокування кордонів відродило стару схему. Тепер, до "безмитного ввезення" додався ще й "бонус" — швидке проходження кордону. А такса зросла вдвічі. Зрозуміло, що такий спосіб обходу черг на кордоні та економії на податках дуже ризикований, і незрозуміло, скільки взагалі працюватиме "коридор".

Перевізники шукають нові альтернативні шляхи доставки товарів. "Ми постійно шукаємо нові маршрути. Окрім переїзду фур по залізниці та перевантаження на бусики, практикується ще доставка товару у залізничних вагонах до Польщі, та перевантаження у фури там. Крім того, багато хто задіює доставку Дунаєм через румунську Констанцу. Але в грудні-січні очікуємо проблем і там — термінали ледве справляються зі збільшеним навантаженням. Отже, експериментуватимемо далі. Як показує практика, маршрут, який зараз здається ідеальним, завтра взагалі може закритися. Тому доводиться постійно думати про диверсифікацію", — зазначив Берестенко.