Поездами и бусиками: украинцы нашли остроумный способ обойти блокировку польской границы

Польская забастовка может случайно помочь Укрзализныце

Грузовики стоят на польской границе уже более месяца. Перспективы разблокировки пока неясны. К тому же схожие проблемы начались и на словацкой границе. Потому перевозчики начали искать обходные пути.

На днях первые 23 платформы с фурами проехали через границу по железной дороге. "Укрзалізниця" начала так называемые контрейлерные перевозки. Автомобили грузят на железнодорожные платформы и везут от станции Скнилов в Украине до польского Славкува. Водители переезжают за границу автобусом.

Решение далеко от идеала. "Маршрут — около 100 километров. Стоит такая услуга около 1500 евро с фуры, что, конечно, недешево. Но не нужно стоять в очереди, границу машины прошли очень быстро — через несколько часов, — объясняет "Бизнес-Телеграфу" глава Ассоциации международных перевозчиков. Владимир Балин. — Будут и новые рейсы в этом направлении, спрос со стороны перевозчиков есть, хоть и без ажиотажа. Цена все же достаточно высока, что еще больше удорожает и без того высокую стоимость доставки».

Перевозчики осваивают еще один альтернативный маршрут. Перегружают товары с фур мелкими партиями в микроавтобусы, движение которых не блокируется на границе. "Таким образом вывозят быстропортящуюся продукцию. Польские митингующие не блокируют движение транспорта грузоподъемностью менее 20 тонн, поэтому бусики в огромных очередях не стоят", — отметил Балин.

На бусиках появилась и новая схема. По словам перевозчиков, можно перевезти товар даже без уплаты таможенных пошлин, если договориться через "своих" посредников с таможенниками за отдельную комиссию.

Как системными могут быть эти решения? И как они скажутся на ценах "эвакуированных" товаров?

Фуры встали на рельсы

Недавно "Укрзалізниця" отправила первый контрейлерный поезд в направлении Польши. Через границу прошел поезд с 23 платформ. На него загрузили 13 тягачей с полуприцепами. Таможенное оформление – на пограничном переходе Изов-Грубешей. Из Славкува фуры поехали дальше в пункты назначения уже своим ходом. Для железной дороги это дополнительный груз, который она теряет после вторжения.

Перевозка грузов по железной дороге

Так перевозчики объехали огромную пробку на автомобильном пограничном переходе. Он остается заблокированным уже больше месяца из-за забастовки польских перевозчиков. По данным Укртрансбезпеки, 6 декабря пункт "Ягодин-Дорохуск" прошло 25 фур при очереди в 639 авто. На "Краковке-Корчевой" в очереди собралось более 3200 машин, за сутки границу проехало 203 фуры. На пункте "Рава-Русская — Хребени" очередь из 1264 фур, за сутки проехало 57 авто. На пункте "Шегини-Медика" стоит более 2400 фур, в сутки проехало 196.

То есть, польская граница остается фактически непроездной. Похожая ситуация и на пограничных пунктах в Румынии, Словакии и Венгрии, куда многие фуры едут в обход польских границ. К примеру, на румынском пункте "Порубное-Сирет" в очереди более 2600 фур, в сутки проехало 224 машины. На словацком пункте "Ужгород-Вишне Немецкое" очередь из 1342 фур, за сутки границу переехало 147 авто. На пункте "Чоп-Захонь" (граница с Венгрией) в очереди около 3400 фур, в сутки проходит около 300 автомобилей. "Фуры стоят в огромных очередях неделями. В то время как переезд границы по железной дороге занимает всего несколько часов", — говорит Балин.

"Укрзалізниця" планирует запускать новые рейсы с фурами и работает над ускорением переезда через границу. Заместитель директора департамента по коммерческой работе УЗ Валерий Ткачев сообщил, что компания планирует переправлять фуры через границу массово, и таким образом украинские экспортеры пытаются решить проблему блокады границ.

Правда, по словам Балина, такое ускорение прибавляет к стоимости перевозки еще по 1500 евро в каждую сторону. "Услуга, мягко говоря, недешевая. Поэтому ажиотажного спроса на вывоз фур по железной дороге не наблюдается, хотя желающие, конечно, есть", — добавил Балин. Он прогнозирует, что по железной дороге поедут фуры с товарами, за доставку которых заказчики готовы переплачивать. Это, прежде всего, грузы, по которым уже "горят" контракты, скоропортящиеся товары и срочные отправки. Но понятно, что лишние 1500 евро из фуры в одну сторону заложат в ценники на товар.

Транспортная составляющая цены и без этого стала очень заметной. По словам главы Ассоциации международных перевозчиков и владельца транспортной компании Виктора Берестенко, доставка товаров из Польши уже подорожала по сравнению с летом в 3-4 раза. "Раньше цены стартовали и 1 500-2 000 евро, сейчас доходят до 6 500 с фуры. Возникают конфликты с заказчиками, зафрахтовавшими транспорт по одной цене, и теперь не хотят доплачивать. Поэтому быстрый переезд границы по железной дороге это не просто плюс 1 500 к стоимости перевозки. Если отнять стоимость простоя грузовиков (а это 150 евро в сутки), может получиться не так уж дорого", – говорит он. Но железная дорога вряд ли может перевозить фуры тысячами. По оценкам Берестенко, железнодорожный маршрут может подхватить всего до 5% грузов.

Другие грузовики по-прежнему будут стоять в очередях или искать другие способы переехать границу.

Бусики и схемы

И такие "другие" способы уже появляются. Некоторые перевозчики перегружают товары с фур мелкими партиями в бусики. Микроавтобусы в отличие от больших грузовиков на пограничных переходах не блокируются. "Митингующие не пропускают только транспорт грузоподъемностью от 20 тонн. Бусики едут. Для них открыт также переход "Угринов-Зосин", тогда как фуры могут проезжать его только порожняком", — отметил Балин. По его словам, вывозимые бусиками, в основном, скоропортящиеся товары в огромных пробках на границе они просто становятся непригодными для употребления.

На бусиках уже появилась новая схема на границе. "Под шумок польской блокады границы на Львовской таможне решили подзаработать и открыли "пункт несгибаемости для контрабандистов". Тема, конечно, старая как мир, но заиграла новыми красками. В чем суть. Владельцы заблокированных поляками грузов начали получать предложения по вывозу их товаров и без очередей и без уплаты таможенных платежей. Налоги платить не нужно, расчет кэшем фиксированной таксой за килограмм груза. По договоренности с таможней, эти заполненные товарами бусики идут зеленым коридором как пустые. Наиболее активно поехала Рава-Русская", — сообщил журналист-расследователь, специализирующийся на теме таможни, Евгений Плинский.

Перечисление таможенной службы в бюджет

Эту информацию "Бизнес-Телеграфу" подтвердило и несколько перевозчиков. Они уточнили, что за каждый килограмм переправляемого бусиками товара посредники просят до 5-7 долларов. То есть перегрузить на бусики и перевезти через границу 20-тонный грузовик – это 100-140 тысяч долларов. Но это уже с учетом налогов, которые не нужно платить (а это НДС и пошлина). По итогу может быть даже выгоднее, чем ввезти товар по-белому. Но, разумеется, на такой обход границы и закона согласны далеко не все компании.

Однако желающие есть. Завоз товара без уплаты налогов на специальных бусиках мелкими партиями практиковался и раньше. Таким образом, везли, в частности, импортные продукты питания и алкоголь, а также бытовую технику и электронику. Но в этом году провозить контрабанду стало труднее, поскольку усилилась борьба с минимизацией таможенных платежей.

И вот блокировка границ возродила старую схему. Теперь, к "беспошлинному ввозу" добавился еще и "бонус" — быстрое прохождение границы. А такса выросла вдвое. Понятно, что такой способ обхода очередей на границе и экономии на налогах очень рискован, и непонятно, сколько вообще будет работать коридор.

Перевозчики ищут новые альтернативные пути доставки товаров. "Мы постоянно ищем новые маршруты. Кроме переезда фур по железной дороге и перегрузки на бусики, практикуется еще доставка товара в железнодорожных вагонах в Польшу, и перегрузка в фуры там. Кроме того, многие задействуют доставку по Дунаю через румынскую Констанцу. Но в декабре-январе ожидаем проблем и там — терминалы едва справляются с увеличенной нагрузкой. Итак, будем экспериментировать дальше. Как показывает практика, маршрут, который сейчас кажется идеальным, завтра вообще может закрыться. Поэтому приходится постоянно думать о диверсификации", — отметил Берестенко.