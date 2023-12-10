Угорщина приєднується до протестів на кордоні з Україною: у ДПСУ повідомили про позитивний нюанс

На цьому пункті пропуску чекають на чергу близько 1000 вантажівок.

Угорські перевізники, які приєдналися до демонстрацій за своїми польськими та словацькими колегами, не будуть блокувати кордон між країнами, як це відбувається з Польщею. Поки що рух на кордоні триває.

Про це повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, угорські колеги повідомили українцям, що блокування кордону начебто не відбуватиметься.

"Угорці повідомили, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на напрямку "Захонь-Чоп", — сказав Демченко.

За даними ДПСУ, станом на зараз на цьому пункті пропуску чекають чергу близько 1000 вантажівок, але інтенсивність руху триває.

Нагадаємо: Угорські перевізники збираються з понеділка 11 грудня блокувати пункт пропуску "Захонь-Чоп" на кордоні з Україною, вимагаючи повернення дозволів для українських перевізників.

В цілому протести на кордоні проходять з початку листопада, а їхні учасники вимагають запровадити комерційні дозволи на перевезення для українських компаній, а також призупинення ліцензій для компаній, створених після початку російського вторгнення та перевірки їхньої діяльності.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Телеграфу" заявив, що вирішити проблему блокування кордонів можна лише шляхом переговорів з урядами країн-партнерів через посередництво з боку Єврокомісії.