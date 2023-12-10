Угорщина приєднується до протестів на кордоні з Україною: у ДПСУ повідомили про позитивний нюанс
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На цьому пункті пропуску чекають на чергу близько 1000 вантажівок.
Угорські перевізники, які приєдналися до демонстрацій за своїми польськими та словацькими колегами, не будуть блокувати кордон між країнами, як це відбувається з Польщею. Поки що рух на кордоні триває.
Про це повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, угорські колеги повідомили українцям, що блокування кордону начебто не відбуватиметься.
"Угорці повідомили, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на напрямку "Захонь-Чоп", — сказав Демченко.
За даними ДПСУ, станом на зараз на цьому пункті пропуску чекають чергу близько 1000 вантажівок, але інтенсивність руху триває.
Нагадаємо: Угорські перевізники збираються з понеділка 11 грудня блокувати пункт пропуску "Захонь-Чоп" на кордоні з Україною, вимагаючи повернення дозволів для українських перевізників.
В цілому протести на кордоні проходять з початку листопада, а їхні учасники вимагають запровадити комерційні дозволи на перевезення для українських компаній, а також призупинення ліцензій для компаній, створених після початку російського вторгнення та перевірки їхньої діяльності.
Нагадаємо, голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Телеграфу" заявив, що вирішити проблему блокування кордонів можна лише шляхом переговорів з урядами країн-партнерів через посередництво з боку Єврокомісії.