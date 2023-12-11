Журналіст: Угорщина на саміті ЄС блокує усі питання щодо України

Угорщина продовжує займати відверто антиукраїнську позицію

Проросійська Угорщина, якою керує друг російського диктатора володимира путіна Віктор Орбан, продовжує намагатися шкодити Україні усюди, де тільки це можливо. Наприклад, на саміті Європейського Союзу в Брюсселі Угорщина послідовно блокує усі питання, які пов'язані з Україною.

Про це написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму X (Twitter). За його словами, посли ЄС в Брюсселі увесь день провели у зустрічах.

"Посли ЄС зустрічалися сьогодні весь день (неділя) у Брюсселі. Жодного руху, оскільки Угорщина, як і раніше, блокує все, що пов'язано з Україною. Якщо питання буде вирішено, то його винесуть на саміт ЄС, який відбудеться 14-15 грудня", – відзначив він.

"Телеграф" раніше писав, що Орбан загрожує зірвати саміт ЄС. Через цю витівку угорського прем’єра президенту Євроради довелося достроково завершити ділову поїздку до Китаю.

Детальніше про Орбана та його пропутінську позицію читайте у статті "Телеграфа": Чи залишиться Орбан підстилкою путіна? Як Україні та ЄС вирватися з "угорського капкана".