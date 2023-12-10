Приветствие и искренние объятия: Зеленский поздравил новоизбранного президента Аргентины со вступлением в должность (видео)

Это новое начало для страны

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 10 декабря, посетил инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Церемония проходила в здании Конгресса в Буэнос-Айресе.

Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram. Он также опубликовал трогательное видео, на котором обнимает Хавьера Милея.

Новоизбранный президент Аргентины принял присягу в качестве главы государства, после чего ему вручили президентскую ленту и жезл. После торжеств Милей провозгласил речь перед своими поклонниками и иностранными гостями.

"Сегодня принял участие в инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе и поздравил нового президента. Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Милею и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что уверен в том, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной будет и дальше расширяться.

Стоит добавить, что оба президента до начала деятельности в политике были коллегами по цеху, ведь Хавьер Милей также имел актерскую карьеру и даже был музыкантом.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 10 декабря, во время рабочего визита в Аргентину встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.